國際獅子會今(15)日在淡水漁人碼頭舉辦「反毒、反飆車、反賄選、反詐騙」健行活動，雖然天公不做美，但仍有近千位民眾不畏風雨，穿雨衣或撐傘熱情參與；淡水警分局除協助交通疏導外，刑警歌手林慶宏與警察寶寶受邀站上舞臺跟現場民眾互動。

淡水警分局偵查佐林慶宏站上舞臺高歌，Local的台語歌聲，搭配警察寶寶手舉「反毒」「反賄選」、「反詐騙」等標語，瞬間炒熱氣氛吸引目光，透過有獎徵答與臺下觀眾熱情互動，加深民眾對新興毒品及詐騙手法的警覺性和預防觀念。

活動更邀請士林地檢署檢察長繆卓然為年底九合一選舉進行反賄選的宣導，呼籲民眾遇到買票或賄選等不法行為時，請勇於拒絕、蒐證並撥打反賄選檢舉專線，檢舉賄選獎金最高1000萬元，藉此傳達反賄選的理念，營造公平、乾淨的選舉環境。

淡水警分局表示，配合國際獅子會舉辦的健行活動，藉由親子齊聚同樂的機會，帶給民眾最新的犯罪預防觀念，也呼籲發現賄選情事，立即撥打檢舉賄選專線：0800-024-099＃4 踴躍檢舉。