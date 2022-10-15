2022高雄電影節特別與甫成立南部中心的公視台語台合作，世界首映「台語有影」系列影片，王可元、陳文彬主演的《阿媽》今（15日）舉辦媒體見面會，故事取材自導演吳旻炫親身經歷，描述家族成員返鄉處理長輩後事，帶出戲中主角跨性別認同議題。王可元初次嘗試跨性別角色，他透露，在開拍前為了能感受以男生的身分買女裝，卻受店員投以異樣眼光問「是你要穿的嗎？」也期待所有性別認同都可以自在選擇打扮。

王可元透露，自己身材比例較壯，當時為扮女裝還特別瘦了6、7公斤，靠不運動讓自己看起來比較纖細，但他坦言：「可是我後來發現體格是無法改變的，因為我手本來就很大，所以我會一直把手藏在衣服裡。」至於男扮女裝最困難的是穿裙子，「因為我不習慣，所以坐姿有時候太過放鬆，腳會太開，會離角色距離會有點遠」。陳文彬表示，為保持片中的親子疏離感，拍戲期間除了台詞外，都不跟王可元講話，讓王以為自己是不是被討厭。

而他男扮女裝照片曝光後，也引起不少熱議，被說很像撞臉網紅「張藝」，連好友王淨都笑虧：「你好像比我漂亮耶！」是否有吸引到同性粉絲？王可元笑說「目前還沒有」，但其實過去王可元就有曾收到不少騷擾訊息，「有收過器官照，還有來詢問可不可以買我的原味內褲」，更搞笑說：「我還沒開價啦！」

高雄電影節於10月14日（五）至30日（日），在高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、喜樂時代影城-高雄總圖店、VR體感劇院、駁二藝術特區P3倉庫、夢境現實MR沉浸式劇院播映。影展片單、售票資訊、「請神造夢：XR 沉浸式演唱會」等相關活動，敬請鎖定高雄電影節官方網站、IG與臉書粉絲專頁。購票請上年代售票系統「高雄電影節專區」；「高雄電影節線上平臺」於影展期間同步放映國際競賽入圍短片。