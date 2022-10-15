全國各地天文教育工作者齊聚嘉義市蘭潭國小研討，市長黃敏惠感謝大家為天文教育的付出。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

首屆K-12（學齡前到12年級）天文教育論壇於15日在嘉義市蘭潭國小舉辦，全國各地天文教育工作者參加，研討現階段12年國教天文教育內容，中研院院士、中央大學教授葉永烜建議增加天文課程比例，建立有系統性的天文教育指南，培養人才。

葉永烜表示，22年來54名諾貝爾物理獎得主中有17名是天文學家，而2019年及2020年的物理獎得主都是天文學家，臺灣現階段課綱中，天文教育仍只是地球科學學科中的一小部分，學齡前至高中的天文教育還有很多需要加強的空間，才能追上時代，教育部應重新評估多年未改的課綱比例分配，建立一套有系統性及有效的天文教育指南。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市最大的教育優勢就是推行「一校一特色」多年，讓每間學校各有亮點，蘭潭國小就是佳例，發展普及化的天文教育及自動化天文台，成為雲嘉南地區推廣天文教育的重要基地，被稱為「嘉義市最接近星空的小學」。

蘭潭國小校長邱榮輝分享學校推動天文教育30幾年的經驗，他說，每年3月辦理「諸羅春分天文日」活動，吸引數千人次參加，學校的星象廳、天文台資源分享出去，也促進了親子追星、觀星及認識天象興趣，推動天文教育有更多可能性。

市府教育處表示，蘭潭國小的天文教育特色課程有好口碑，曾獲得小行星正式命名為「蘭潭」，肯定蘭潭國小在天文教育的貢獻，因而首屆「2022 K-12天文教育論壇」在蘭潭國小辦理，別具意義。

此次論壇是台灣科學特殊人才提升計畫之一，計畫主持人是葉永烜教授，議程內容有鄰近各國天文課綱的比較、學齡前至高中天文教學現場的經驗分享、12年國教課綱中天文相關之設定內容、高中科展及國際地球科學奧林匹亞競賽，希望藉由討論探究當前天文教育的困境、找出解方。