台中市長候選人蔡其昌15日上午與台中第12選區市議員候選人蔡耀頡於太平成立聯合競選總部，在現場鄉親齊喊「凍蒜」下，蔡其昌授旗予蔡耀頡；蔡其昌表示，他與蔡耀頡是好「蔡」上場，總統蔡英文顧好台灣，而他與蔡耀頡顧好台中。

今日活動由台中市議員張家銨、江肇國擔任主持人，立委莊競程、何欣純、市議員周永鴻、李天生等到場相挺；蔡其昌表示，要為在場鄉親帶來7道「好菜」，承諾上任後要爭取國中小營養午餐免費，減輕父母負擔、擴大老人福利、核定太平的捷運、沿旱溪、頭汴坑溪打造30公里水岸綠、增建8000戶社宅、繼續建設市民大道貫穿太平南北以及在太平建設首座銀髮體健中心。

蔡其昌表示，蔡其昌加蔡耀頡叫做好「蔡」上場，蔡英文若有來就有3道好「蔡」；台灣有蔡英文，經濟發展樣樣好，台灣的民主、台灣的防疫做到全世界稱讚，要讓蔡英文好「蔡」上場把台灣顧好，也要讓蔡其昌和蔡耀頡好「蔡」上場把台中顧好。

蔡其昌也大讚蔡耀頡在議會相當認真，不但在議會質詢言之有物，也很願意為大家說話，若他上任，蔡耀頡可以為太平爭取更多，需要向中央爭取的還有何欣純，三人聯手可以打造更好的太平。

蔡耀頡表示，他6月才動過腦手術，這4年來也發生很多事，但對地方的堅持、為地方服務的精神不減，絕對是全力以赴爭取太平共好；更表示，「13956」是4年前當選的得票數，也是對他的肯定，希望鄉親能讓他繼續建設太平。