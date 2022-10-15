蔡培慧出席暨南國際大學壘球場第3期開工典禮，勉勵球員及師生。（蔡培慧競辦提供／楊靜茹南投傳真）

蔡培慧、陳宜君與壘球球員合影，大家期待暨大國際級專業壘球場快完工。（蔡培慧競辦提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮是女壘國手搖籃，為了讓國小到大學都能發展壘球運動不中斷，民進黨籍南投縣長候選人蔡培慧擔任行政院中辦執行長時，向體育署爭取1500萬元，改善暨南國際大學壘球場管理中心機電及設備等工程今開工，蔡培慧出席開工典禮，預吿暨大壘球場改善工程明年完工後，將躍升國際級專業壘球場。

國立暨南國際大學2015年起成立壘球隊並建置壘球場，蔡培慧在行政院中部聯合服務中心期間促成體育署核定第3期經費1500萬改善暨大壘球場管理中心，包括電力改善以及球場設備升級，15日舉行開工典禮，蔡培慧、埔里鎮長廖志城鎮長、南投縣議員陳宜君等人都到場勉勵球員及師生。

蔡培慧表示，暨大女壘近年在各項賽事表現優異，為了提供學生有更佳的環境安心打球，2015年起陸續向體育署爭取經費，讓這座壘球場臻於完善，壘球場的8間管理室，擔負轉播、記錄、防護、裁判、裁判長、貴賓及競賽組所需的專屬空間，第3期工程除了強化機電品質，也將加碼提升球場設備，預計2023年7月底完工，讓暨大壘球場成為全國各級學校壘球聯賽競賽及教學場域。

暨大校長武東星說，暨大配合國家政策，結合地方特色團隊，全力發展亞、奧運運動項目，划船、射箭、女壘、空手道等4項運動績優生，透過甄審、獨招及甄試等3大管道入學，另外也辦理運動績優生獨立招生，建構在地4級培訓制度，讓南投在地的體育好手能夠沿著小學、國高中到大學，都能留在南投專業培訓，讓暨大、南投縣成為金牌搖籃。

陳宜君稱讚蔡培慧關心教育不遺餘力，也稱讚暨大是最具國際視野、社會責任及地方創生的大學，從中區探索教育中心及壘球場3期動工，就知道學校用心凝聚學校與社區的緊密關係，深化培育在地運動人才，帶動地方觀光旅遊與運動產業發展。