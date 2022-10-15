邵雨薇入圍金鐘最開心多年努力被看見。（趙雙傑攝；服裝提供／Emporio Armani）

邵雨薇入圍金鐘最開心多年努力被看見。（趙雙傑攝；服裝提供／Emporio Armani）

邵雨薇入圍金鐘最開心多年努力被看見。（趙雙傑攝；服裝提供／Emporio Armani）

影集《比悲傷更悲傷的故事》中的王柏傑、邵雨薇、白潤音都入圍金鐘獎。（資料照）

入行12年的邵雨薇，今年以影集《比悲傷更悲傷的故事》中的單親媽媽角色，首度入圍金鐘獎，角逐迷你劇集視后。她回想獲知入圍第一刻，宛如出現MSN登出、離線的聲音，瞬間傻住，因為沒有特別期待會入圍，也沒有用力關注這件事，當下心情真的複雜，不是只有快樂，「我一直很努力好好演戲，不是為了名次，而是希望別人看見我的努力後，給我更好的作品讓我挑戰。原來，被看見的心情是既開心，又複雜！」

首度入圍金鐘獎，影帝男友吳慷仁反應比她更激動開心，邵雨薇坦言：「他很激動。他一直以來都說他覺得我很棒，知道我很努力，也會點出哪些戲，他覺得我演得很不錯。但我只有謝謝他，不相信他講的話，覺得那只是安慰鼓勵。因為我一直沒自信心，覺得自己演得真的還好。他常會為此生氣，覺得我不相信他的話，所以入圍後，他說『妳看！就是要讓妳入圍，才覺得我講的是真的』，他很開心他講的話是真的、被印證了！」

兩人當年因合作《極品絕配》結緣進而相戀，邵雨薇說，那部戲幾乎都是兩人的對手戲居多，因此要一直溝通每一場戲怎麼進行拍攝，「我當時沒辦法那麼快跟上他的速度，那對我來說是吃力的，從那時開始感受到自己能力的不足，他很厲害，而我好像在狀況外，腦袋轉不過他，這也激起我拼命進步，努力在後面追著他，所以我殺青時爆哭，因為壓力真的很大！」

儘管已經累積不少影視作品，但邵雨薇說她總是沒自信，尤其之前演出舞台劇《昨夜星辰》時，排戲過程中真心不知道自己在幹嘛，自己都覺得很驚嚇，「原本首演前10天我都還是很沒自信，擔心會不會首演就會帶給我可怕的打擊，還好月姐、光耀哥用力幫忙，密集地排練，讓我對演戲又轉了另一個感受，覺得原來我做得到，很謝謝光耀哥替我挑的劇本，給我機會演這齣舞台劇，這對我來說是滿大的轉淚點，讓我對表演有了新的想法，改變了我。演完這齣舞台劇後，我就去接了《比悲傷》」。

她說以前的自己很會打擊自己，每次看播出總覺得哪裡還是不夠好，自我審視標準放得很高，高到常常沒有很認真專注看在演什麼，都在忙著挑惕自己。那段過程中，男友吳慷仁看到她為表演付出很多、花很多心力準備，一直鼓勵她「根本沒有糟成怎樣」，叫她不用這樣嚴苛對待自己，「連我變瘦他也不高興，稍微一變瘦，他就覺得應該更健康一點。但他自己卻常為了角色胖胖瘦瘦，之前一瘦一胖體重來回就是40公斤，為角色付出許多，所以我也會說『你憑什麼說我』，幸好他還是都有乖乖身體健康檢查！」

兩人近來愈愛愈大方，不時公開曬恩愛，被問結婚計畫？邵雨薇表示，本來就一直往這方向思考，有共識但還沒真正聊過，也沒時間，是否可能先辦結婚登記？她則說完全沒想過。吳慷仁今年也以《斯卡羅》入圍男配角獎，她說兩人應該不會一起走星光大道。

才33歲的她，接連在《2049》、《比悲傷》演媽媽，邵雨薇說跟小朋友演戲真的很緊張，「但我很愛白潤音！潤音讓人超放心！」 她猛誇也入圍男配角獎的白潤音就是個專業演員，一直在狀態中、很入戲，就連導演喊卡時，他還是角色裡的「可樂」，「小成熟、可愛時，都還是戲裡的樣子！」

她回顧拍這部戲是「倒著拍」，先拍「可樂」在醫院過世那場戲，所以她前面就很努力跟白潤音培養感情，自己腦補很多劇情畫面，要把母子10年的感情加進去，「很好的是潤音很願意讓我煩他，他也很愛跟我聊天，他很喜歡聊很奇怪的話題，例如螞蟻如果長大統治世界怎麼辦」。她說那段時間她把自己完全放在角色狀態中，對白潤音開啟了超強保護慾，他時時刻刻都要在她周圍，她也關心他所有大小事。「周興哲的歌MV有放這片段，現在看到這段還是會哭爆」，後來戲殺青了，她還是很想他、很想看看他，想確保他人很好，希望看到他健康可愛的樣子，所以她還約了「潤音寶寶」出去玩了2、3次，甚至一起去兒童樂園玩。

不過後來白潤音想要專心讀書、維持課業，好好享受童年生活，所以她盡量不打擾、讓他好好念書，只有偶爾才互傳訊息，不過白潤音每部演出的電影首映都會邀請她參加，「我都一定排除萬難，每次看到他都是抱緊處理！」一起入圍金鐘獎時兩人也互道「謝謝妳」、「寶貝，恭喜我們入圍」，她笑說：「很像望子成龍的心情！媽媽魂爆了！」