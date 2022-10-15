蔡女家屬15日前往命案現場招魂。（陳鴻偉翻攝）

24歲馬來西亞蔡姓女大生命案，死者雙親、弟弟14日來台處理後事，15日分別前往二殯及大東路命案現場祭拜、招魂，士林地檢署原訂18日解剖、相驗遺體，但考量家屬心情，決定提早至16日進行，查明真相還給家屬公道。

據指出，蔡女遭陳男謀殺或加工自殺，因陳男還未做筆錄，手機訊息也在分析當中，遺體解剖有助釐清案情，因蔡家當時有人護照過期，士檢考量來台需要時間，當時將相驗訂至18日舉行。

經雙方外交人員協助，護照緊急補發，蔡家人於14日晚順利來台，15日則分別前往二殯及大東路租屋處招魂，場面哀淒悲傷。

檢方考量家屬連日舟車勞頓、心情哀傷，徵得家屬同意後，決定提早至16日進行解剖，除查明蔡女致死原因，另追查死者生前是否有遭人下藥、迷昏，身體是否有藥物反應。

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