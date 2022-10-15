苗栗縣義消總隊長鍾東錦一一向義消弟兄們致意。（謝明俊攝）

苗栗縣義消總隊競技大賽，全體義消分隊陸續進場。（謝明俊攝）

苗栗縣義消總隊競技大賽，全體義消分隊陸續進場，義消總隊長鍾東錦向隊伍揮帽致意。（謝明俊攝）

苗栗縣義消總隊競技大賽，全體義消分隊陸續進場，義消總隊長鍾東錦向隊伍揮帽致意。（謝明俊攝）

苗栗縣義消總隊競技大賽，竹南宣導分隊穿著亮麗服裝進場。（謝明俊攝）

苗栗縣義消總隊競技大賽，頭份宣導分隊精心配合穿上消安宣導道具服裝進場。（謝明俊攝）

苗栗縣義消總隊競技大賽，全縣義消分隊弟兄大集合。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局長匡夢麟鳴槍主持比賽開始。（謝明俊攝）

苗栗縣義消總隊競技大賽，頭屋義消分隊弟兄示範射水比賽。（謝明俊攝）

苗栗縣義消總隊競技大賽，頭屋義消分隊弟兄示範射水比賽。（謝明俊攝）

苗栗縣義消總隊競技大賽中著裝比賽。（謝明俊攝）

苗栗縣義消總隊競技大賽中著裝比賽。（謝明俊攝）

苗栗縣政府消防局及義消總隊，為了提昇義消兄弟戰技體能，15日在苗栗縣體育場舉辦競技及趣味大賽，比賽項目包括負重救生、著裝、小幫浦射水及基本繩結等，共有34個義消單位、800多名男女義消參加，成績優異者將代表苗栗縣參加明年在新竹舉行的全國大賽，義消總隊長鍾東錦期望全體義消努力為苗栗爭光。

苗栗義勇消防總隊為提昇義消人員戰技，爭取明年全國競技大賽榮譽，並且促進感情交流外，培養團隊精神與情誼，特別選在15日上午在苗栗縣立體育場舉辦「苗栗縣義勇消防總隊競技暨趣味大賽」活動。

由於疫情的關係，苗栗縣義消總隊競技比賽，也有2年未舉辦，在國內疫情解封的情況下，義消總隊長鍾東錦特別重起競技比賽，讓全體義消在疫情緊繃多時後，可以齊聚一堂抒解一下心情。

這次全體義消競技，共有全縣21個救災義消分隊、8個宣導義消分隊，包括苗栗、公館、竹南、後龍、頭份、大湖、通霄、苑裡等，以及苗栗、公館、竹南、頭份、苑裡等5個救護義消分隊，共34個義消單位，800多名男女義消志工參與，場面浩大壯觀。

競技大賽由各義消分隊組隊參賽，項目包括負重救生、著裝、小幫浦射水及基本繩結等4個項目。另趣味大賽則由各宣導義消分隊及救護義消分隊組隊參賽，項目包括求神拜佛、圈圈傳情及龍鳳吐珠等3個項目，內容新奇有趣，精彩可期。

義消總隊長鍾東錦致詞時表示，希望藉由競技暨趣味大賽，凝聚義消同仁的向心力，有效集結地方救災、宣導及救護能量，展現同舟共濟之精神，並驗證義消同仁平時訓練成果，更是對全縣民眾優質服務的保障。