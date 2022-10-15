苗栗縣政府消防局及義消總隊，為了提昇義消兄弟戰技體能，15日在苗栗縣體育場舉辦競技及趣味大賽，比賽項目包括負重救生、著裝、小幫浦射水及基本繩結等，共有34個義消單位、800多名男女義消參加，成績優異者將代表苗栗縣參加明年在新竹舉行的全國大賽，義消總隊長鍾東錦期望全體義消努力為苗栗爭光。
苗栗義勇消防總隊為提昇義消人員戰技，爭取明年全國競技大賽榮譽，並且促進感情交流外，培養團隊精神與情誼，特別選在15日上午在苗栗縣立體育場舉辦「苗栗縣義勇消防總隊競技暨趣味大賽」活動。
由於疫情的關係，苗栗縣義消總隊競技比賽，也有2年未舉辦，在國內疫情解封的情況下，義消總隊長鍾東錦特別重起競技比賽，讓全體義消在疫情緊繃多時後，可以齊聚一堂抒解一下心情。
這次全體義消競技，共有全縣21個救災義消分隊、8個宣導義消分隊，包括苗栗、公館、竹南、後龍、頭份、大湖、通霄、苑裡等，以及苗栗、公館、竹南、頭份、苑裡等5個救護義消分隊，共34個義消單位，800多名男女義消志工參與，場面浩大壯觀。
競技大賽由各義消分隊組隊參賽，項目包括負重救生、著裝、小幫浦射水及基本繩結等4個項目。另趣味大賽則由各宣導義消分隊及救護義消分隊組隊參賽，項目包括求神拜佛、圈圈傳情及龍鳳吐珠等3個項目，內容新奇有趣，精彩可期。
義消總隊長鍾東錦致詞時表示，希望藉由競技暨趣味大賽，凝聚義消同仁的向心力，有效集結地方救災、宣導及救護能量，展現同舟共濟之精神，並驗證義消同仁平時訓練成果，更是對全縣民眾優質服務的保障。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。