年底九合一選舉將至，據傳新北市長侯友宜陣營設定今年得票數超越2018年得票紀錄，力拚贏對手民進黨新北市長候選人林佳龍40萬票。侯友宜今（15）日對此表示，他每個工作都在挑戰自己，懇請新北市民繼續給他鼓勵和加油。

侯友宜說，他歷經15個職位，每一個工作都挑戰自己，像新北市今天跟昨天有沒有進步、明天新北市會不會比今天更進步，他都和議長及所有議員用這樣的心情，來為新北市打拚，永遠記得只有團結努力，和新北市民站在一起，讓新北市的建設被看見與肯定，懇請市民朋友繼續給予鼓勵和加油，讓新北市更好。