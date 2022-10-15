俄烏戰爭，大宗物資供應鏈受阻，衛生紙可能又要漲價了；PChome24h購物統計日用品銷售數據顯示，近日衛生紙的囤貨潮最為明顯，以昨(14)日對比前1天的銷售狀況，衛生紙業績暴增2倍，推估與近日外媒報導俄羅斯禁止出口樺樹，紙漿供應等新聞有關，原物料受阻，將影響衛生紙價格波動，消費者在預期心理下，已養成聽聞漲價就囤貨的習慣。

新台幣貶值，輸入性通膨持續發威，根據主計總處統計顯示，9月17項重要民生物資漲勢達5.84％，漲幅創近8年新高；其中，仰賴黃豆進口製成的「沙拉油」，年漲幅達16.03％，創13年半新高，「衛生紙」漲幅5.89％，也改寫3年多來新高紀錄；為幫民眾省荷包，PChome 24h購物推出衛生紙抗漲促銷活動。

除衛生紙外，PChome 24h購物也發現，消費者近期有大量採購奶粉、飲料、食品、沖泡等類別的食品，尤其是站上「即期品」銷量相較於上半年有上升趨勢，熱銷前三大類分別為飲料、泡麵及零食，顯示通膨壓力下，消費者購物是愈來愈精打細算。