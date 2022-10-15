這樣的愛心真的讓人為之動容。一名85歲的阿嬤平日省吃儉用，就連冷氣都捨不得裝，還將畢生積蓄投入慈善，直說：「未來財產我也帶不走」，被譽為「嘉義的陳樹菊」。

嘉邑行善團日前在粉絲團發文表示，住在嘉義的陳秀治阿嬤現年85歲，是一名國小退休老師，平時生活簡樸，家中就連一台冷氣都沒有，阿嬤忍耐酷暑把省下來的錢都投入公益，40多年來捐出高達2700萬元，造橋共14座。

膝下無子的陳秀治阿嬤表示，願意奉獻剩餘積蓄造橋，也造福民眾，直說：「未來財產我也帶不走，我盡量做好事情」。

嘉邑行善團徐文志理事長透露，陳秀治阿嬤常年熱心公益，除了認養家扶中心的貧困兒童扶助計畫外，也捐助街邊路燈，直說阿嬤是「嘉義的陳樹菊」。不過行善團探視阿嬤時才發現，阿嬤長年深受耳疾所苦，難以接收外界聲音，因此特地在重陽節送給阿嬤一套專業助聽器，希望能改善她的生活品質，出門在外也比較安全。