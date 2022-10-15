民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今舉辦南桃園競選總部暨客家後援會成立大會。（蔡明亘攝）

桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬進場時與鄉親握手。（蔡明亘攝）

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬南桃園競選總部暨客家後援會成立大會，現場湧入1.5萬名支持者。（蔡明亘攝）

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今舉辦南桃園競選總部暨客家後援會成立大會，蔡英文總統、桃園市長鄭文燦、客委會主委楊長鎮，以及同黨市議員與議員候選人均到場站台，現場聚集逾1.5萬名鄉親。鄭運鵬致詞時批國民黨桃園市長候選人張善政高姿態，不顧公共政策討論，喊話要成為使桃園進步2.0的人。

鄭文燦表示，當年當選為選戰寫下驚嘆號，執政也畫出驚嘆號，桃園成為全台成長最多縣市，各市政調查均獲好成績，8年來完成許多不可能任務，包括機捷、鐵路地下化和育兒津貼等，且南桃園也經歷大翻轉，客家建設被大眾看見，使桃園成為客家文化振興基地。

鄭文燦提到，選舉應正向替桃園加分，而非唱衰桃園，鄭運鵬擔任立委與幹事長，協調決斷能力佳，桃園隊也期盼鄭運鵬接下棒子，捍衛桃園的進步，不走回頭路，更喊話「桃園承擔最多、責任最大，未來有信心成為六都領頭羊」。

鄭運鵬致詞細數桃園在地建設後表示，在機捷、捷運綠線、鐵路地下化等建設中，張善政在中央當大官，沒站在市民角度替桃園著想，有權力的人卻不思考弱勢處境，更進一步質疑其婦幼局政策，以高姿態面對，不顧公共政策的討論。

鄭運鵬說，鄭文燦當市長時1人當3人用、1天當5天用，桃園隊讓市民相信政府，不應讓惡質文化回歸，他希望自己不只是鄭文燦2.0，更要成為推動桃園進步2.0的人。

蔡英文則表示，桃園為國門之都，3年來承擔很大風險，感謝桃園市團隊與中央努力防疫，也謝謝鄉親配合防疫守在第一線。此外，桃園的經濟力為全台第一，有許多半導體供應鏈廠商在桃園設廠，台灣的半導體產業要更強大，桃竹苗科技帶是關鍵，未來會挹注資源協助半導體產業發展、推動桃園建設。

蔡英文也提到，中壢地方建設愈來愈多，包括社宅、道路、公共建設等，非常放心將桃園市政交給鄭運鵬，好的幹事長也會是位好市長，相信日後桃園市政推動會更順利，喊話「守住桃園讓台灣更進步，也要票投18歲公民權」。