「在傳統與現代之間，我們想成為怎樣的蘭嶼人？」蘭嶼高中的學生在《看見家鄉》計畫支持下，學習使用單眼相機、空拍機等設備，加上攝影、運鏡等技巧，以朗島茅草夜市為出發點，探討蘭嶼人在現代化的生活中獲得什麼，又失去什麼？不只學生有了新體悟，也讓該計畫的媒體老師重新認識了一次蘭嶼。

蘭嶼上的達悟族人有著自己的傳統文化和生活方式，而隨著大環境變化，居民同時受到現代化生活的衝擊，尤其近年蘭嶼旅遊成為大熱門，生活節奏被打亂讓許多居民非常有感。

蘭嶼冬季限定的朗島茅草夜市，專賣各種傳統小物和用品，客群鎖定在地人，盼能重新串起部落的人情味，凝聚在地情感。而蘭嶼高中的學生，正是以茅草夜市為起點，用影像記錄自己的生活，與家人深入對話，探討蘭嶼人的生活面臨什麼改變。

蘭嶼高中學生曜斌從小跟著阿嬤長大，常到田裡幫忙農務、下海捕撈，學會不少傳統技能；另名學生思婷，因父母忙於工作，她和許多年輕人一樣喜歡玩手機，平常講話也以國語居多，所以族語能力較弱，兩人的生活反差也成為紀錄的一大重點。

學生們帶著攝影機、GoPro、空拍機等設備，穿梭在茅草夜市人群中，採訪各家攤販，記錄下溫馨氣氛。學生鍾佳恩說，蘭嶼的人情網路原本很綿密，如今的生活習慣因春夏旅遊旺季及3C產品科技冷漠影響，聚落變得寂寥冷清。

鍾佳恩表示，許多蘭嶼的年輕人喜歡現代科技，但看到傳統文化、物品時，也會感到興奮，她喜歡茅草夜市的傳統物品，但也喜歡現代夜市的薯條、西式食物，「要成為怎樣的蘭嶼人，我們也還在練習中」。

此次蘭嶼高中的媒體指導老師何懷崧指出，此行讓他重新認識了蘭嶼，對學生表現也很深刻。他觀察到蘭嶼有幾個面向，首先是父母的文化斷層比還字更嚴重，母語甚至沒有孩子講得好；另外他在小導演們的作品中，看到道地的蘭嶼庶民生活，以及好客與人情味。