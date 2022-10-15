觀察者網 15日報導，美國兩年前施壓英國政府頒布「華為禁令」，雖然最後期限為2027年底，但其電信公司的核心網路被要求在2023年1月以前就將華為設備剔除。如今，眼看著時限剩不到半年，英國政府將這一期限從2023年的1月延長到了12月。

此前，英國電信營運商指出，按原計畫剔除華為設備會使英國面臨網路中斷的風險。

路透13日報導，英國政府當天在同華為和英國電信營運商協商後，決定將針對電信營運商核心網路部分的「華為禁令」期限從2023年1月28日延長至2023年12月31日。

另外，英國政府還將把華為設備在營運商非核心網路中的比例限制在35％的這一規定，生效日期從2023年7月延後至10月。不過，把華為設備從英國5G網路徹底移除的最後期限仍維持在2027年底不變。

對於本次延長最後期限，英國政府解釋稱，對少數營運商而言，由於疫情和全球供應鏈問題造成的延遲，按照原計劃執行「華為禁令」可能會導致網路中斷，影響對客戶的服務。考慮到業界在諮詢中提出的意見，同時為避免對英國網路產生不必要的波動，英國國家網路安全中心的專家們一致認為，這是一次合理的調整。

英國政府已致函35家電信營運商，明確表示限制在電信網路中使用華為設備的規定具有法律約束力。英國家網路安全中心稱，在美國對華為實施制裁後，他們已無法就該公司產品的安全性進行核實。

盡管英國政府在談到本次延期原因時有些輕描淡寫，但實際情況可能要嚴重的多。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）13日報導，早在英國政府最初宣布「華為禁令」時，一些公司就表示反對，擔心禁令沒有給他們足夠時間將華為設備從基礎設施中剝離。

到了今年6月，英國最大的電信營運商英國電信要求政府將針對核心網路部分的「華為禁令」期限延長至2023年1月之後，表示由於疫情導致的延遲，他們可能無法滿足政府提出的最後期限。

英國電信執行長詹森（Philip Jansen）甚至警告稱，如果政府倉促推行禁令，可能會導致斷網。