國道3號北上關西路段15日上午發生內側追撞事故，因一名楊姓駕駛未能保持安全距離追撞同車道車輛，導致後方多輛車連續追撞，造成道路一度無法通行回堵。故事導致5名乘客輕傷，其中3人送醫。目前阻塞已排除，道路暢通。

國道警方11時36分許接獲通報，稱國道3號北向82.2公里處有事故，立即派遣所屬巡邏車前往處理，並聯繫交控中心通知事故處理小組前往。

警方調查，一名年約40多歲楊男駕駛自小客車行駛內側車道，因未保持安全距離追撞同車道另一輛車，致後方7輛車因未保持安全距離或其他未注意情事造成多車碰撞肇事。

新竹縣消防局接獲轉報後，分別派遣芎林、二重與寶山分隊前往搶救。該起事故共造成5名乘客輕傷，其中3人送東元醫院診治，另2人未送醫。所有駕駛人無酒駕，後續依規定調查處理。目前路段已恢復暢通。

國道警方呼籲高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。尤其天候不佳更要安全距離保持好、養足精神上國道，遵守速限，避免事故發生。