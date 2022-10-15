現在九合一選舉倒數剩不到兩個月，各縣市的候選人都摩拳擦掌的準備，尤其「六都」更是競爭激烈。對此，近日就有港媒指出，「桃園市長勝敗」被視為國民黨的「生死之役」，更攸關朱立倫的主席保衛戰，甚至更進一步爭取2024大選門票的轉捩點，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，現在國民黨的大型造勢都由桃園為主舉辦，藍營各大咖都前去輔選國民黨桃園市長候選人張善政，因此桃園市長的勝敗成為國民黨的「生死之役」，有不得輸的壓力，該份報導也分析，現在要整合、凝聚、催出國民黨在桃園的所有基本盤，可能前高雄市長韓國瑜是關鍵人物，因為韓國瑜2020大選和張善政搭配參選，在桃園市的得票數為52萬9749票，得票率40.4037％，若他有更積極的輔選動作，換言之，張善政如果讓2020大選的52餘萬票通通入袋，那在桃園就有機會獲勝。

該份報導更指出，桃園市長的選舉，在國民黨的觀點來看其實有很大的獲勝機會，而張善政8日在桃園首場的大造勢，吸引了2萬多名支持者相挺，也大多數人視為成功穩住氣勢，而接下來如何帶著這股氣勢往前衝，非常值得關注。