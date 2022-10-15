黃偉哲到志工嘉年華會場時，發現有地方農特產品，開啟血拼模式，連買10多家攤位產品。（李俊淇攝）

黃偉哲連續試吃多項商品。（李俊淇攝）

台南志工大會師-「志趣」相投嘉年華會活動今（15）日上午在官田區葫蘆埤自然公園登場，現場超過500名志工參加，台南市長黃偉哲也到場親自授旗給福企志工總隊3大隊長，黃表示，台南的志工人數，所佔人口比例應該是全台數一數二的多，未來市府將全力協助配合志工工作。

志工嘉年華活動主舞台由11組志工團隊接力演出，舞台旁還有16個單位輪番參賽「呼拉圈傳情」、「同心協力」及「歡樂夾夾樂」各趣味競賽關卡，現場也擺攤販賣著各地的名特產，市長黃偉哲到場後也開啟血併模式，連續試吃、採買10多攤位小吃，還打趣嘗試殺價，但最後還是原價購入。

黃偉哲表示，台南是志工的社會，志工的人口除以全台南市的人口，所佔的比例應該是在全台灣數一數二的多，而未來市府將全力協助配合志工，讓工作能夠順利，將公私協力讓溫暖永續，實踐公益向善的志工大台南。

社會局長陳榮枝表示，社會局於去年成立台南市福企志工總隊，轄下設有「睦鄰志工」、「陪伴志工」及「安全守護志工」等3大隊，共計2994名志工，透過活動可加強各單位間之橫向連結，整合台南市福利公益平台，提供有需求之弱勢民眾「關懷、照顧、保護」服務，用實際行動呼籲更多市民加入志願服務行列。

台南市村里關懷推展協會理事長鄭沛瑩表示，要感謝市府對志願服務的重視，所以能順利承辦這次志工大會師活動，這次活動除了讓台南各社會福利類志工團隊齊聚一堂，也讓志工團隊個別的特色被看見，將帶動更多民眾參與志願服務。