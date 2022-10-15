量子基金前合夥人、有「商品大王」之稱的羅傑斯（Jim Rogers）近日接受上海澎湃新聞採訪時表示，過去40年中，沒有一個國家能像中國一樣發展得如此迅速、如此強勁、如此穩健，「所有的國家在發展過程中都會出現問題，但中國會是最成功的。中國有人口、有教育事業、擁有一切條件。但我暫時看不到中國之外的其他國家，成為最成功發展的國家的可能性。」他也再度提到自己的孩子們會擁有大量的中國股票。

羅傑斯曾參與創立量子基金，以投資商品期貨聞名，有商品大王之稱，與巴菲特和索羅斯並稱為世界三大投資人。而他與中國的淵源極為深厚。自1999年第二次環球投資旅行時在上海證券交易所開戶投資B股後，羅傑斯已持續投資中國二十餘年，並在過去的十幾年間多次到訪中國。

羅傑斯認為中國將成為21世紀最成功的國家，中國有大量人口，有儲蓄和投資，關注教育還有充足預算，中國將會成為下一個世界強國。

羅傑斯也曾不止一次提到會將所持中國股票留給自己的孩子，他再度提到自己的孩子們會擁有大量的中國股票，「我的想法是50年後的某一天，他們會看著股市感嘆：瞧瞧這些中國股票！他（指羅傑斯）真聰明！我們很富有！」

「在中文裡有一個詞是危機，危機意味著風險與機會並存，當我看見危機、看見風險時，我開始思考是否能在其中找到機會。」在談到持股邏輯時，羅傑斯指出，中國的旅遊、運輸、航空、農業、娛樂業都會有很好的機會。

羅傑斯特別提及自己持有中國的葡萄酒股稱，大部分外國人一開始不喝葡萄酒，但現在正逐漸開始喝，這種現象不僅發生在美國，也出現在了許多國家，所以他自己持有中國的葡萄酒股。

羅傑斯認為，未來中國將成為技術領導者，因為中國培養了很多工程師，其中一些人將成為非常偉大且成功的工程師。

談到中美關係時，羅傑斯形容為不穩定的。他認為，必須對貿易摩擦加以限制，這對兩個國家都沒有好處，但這是必然會發生的。貿易摩擦會讓事情變得更糟。國家遇到的麻煩越多，情況就越糟。

羅傑斯說，當美國開始對中國徵收關稅、施加限制時，中國也不得不採取行動。這兩個世界上最大的貿易國開始出現問題時，其他國家也會遇到麻煩。如果中國經濟發展放緩，那麼美國經濟也會放緩，這就導致日本、德國、整個世界的經濟發展都放緩了。當大型經濟體出現問題時，每個人都會受到影響。

在羅傑斯看來，下一次經濟問題出現時，將是其人生中最糟糕的一次。世界各地都有驚人的債務。如果我們再遇到經濟問題，那將是幾十年來全球最嚴重的。

至於投資建議，羅傑斯稱要投資自己所瞭解的東西，不要一味聽別人的意見，也不要盲目聽從網路或電視。此外，要謹慎地對待自己的投資，不要擔心太過保守，才能取得成功。「日後事情會越來越複雜，所以你必須掌握知識，必須去瞭解世界上正在發生的事情。」