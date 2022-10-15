中職啦啦隊女神峮峮（吳函峮），外型甜美、私下作風親民，不僅在啦啦隊人氣超高，轉戰演藝圈同樣表現亮眼，近日有網友翻出她11年前出演梁靜茹《一家一》MV的畫面，超青澀模樣引起熱議。

近日有網友在《Dcard》發文，表示偶然回顧梁靜茹《一家一》MV時，猛然發現影片1分24秒時，有一名疑似峮峮的女生客串，而她的姓名、星座、血型及相關學系等資料，都跟本人相同，但他在網路上搜尋，但沒找到相關資訊，「雖然不是什麼大事，但好好奇啊，有大大知道嗎？」

有網友發現峮峮11年前客串梁靜茹《一家一》MV。(圖／取自Dcard)

由於畫面中的女子全身入鏡，臉部特寫不是特別明顯，頂著棕色長髮，穿著甜美，整個人看上去相當乖巧，清純模樣引起熱議。而之後有網友也翻出舊聞，證實MV中的女孩就是峮峮本人，「現在的峮峮更漂亮」、「應該是 只是髮型跟那時候有點嬰兒肥的感覺，但笑起來五官其實蠻像的」、「短頭髮比較有特色，長髮感覺就只是路上普通的漂亮女生」。

峮峮青澀模樣和個人簡介引熱議。(圖／翻攝自環球音樂YouTube)

此外，MV中她的個人簡介寫道「每月零用金：一萬五左右」、「想生幾個小孩：2個」、「夢想：變瘦、拍電影得金馬影后」，尤其零用金1萬5格外引起注意，「10年前零用錢就一萬五…」、「感覺家境不錯」，對此有網友解釋，「她在新聞底下有說她打兩份工才有那麼多錢」。

而峮峮今(15日)出席中視《飢餓遊戲》滿6周年的粉絲見面會，她受訪時對於過往MV被翻出來感到驚訝，「簡單說小時候很不會化妝，不知道大家怎麼會發現那個MV，我自己也覺得很訝異的，就很久以前有拍梁靜茹的《一家一》，被網友翻出來po在Dcard，覺得網友很厲害。」