金石堂觀察到來店的親子大幅成長，上半年童書銷量年增逾5成，遊戲書、知識漫畫、益智桌遊三大關鍵字成為家長鎖定目標。為了滿足親子族群，金石堂從全台多家門市中，選定親子消費最強勁的竹北店與台中麗寶店率先翻新兒童館，成為全新竹與全台中圖書玩具品項最豐富多元的兒童館。 金石堂蒐羅全台店長的經驗，調查發現父母入店後最常詢問：「孩子幾歲、適合看什麼書？」為此，金石堂竹北店與麗寶店在商品陳列與購物動線上做出調整，萬種兒童品項商品全面以「年齡」做考量與分區。消費者只要依孩子年齡走入，就可以自在選購對應年齡發展的童書玩具與文具。 兒童館面積擴大ㄧ倍更加舒適寬敞，金石堂貼心另闢親子共讀安全空間，提供兒童喜歡的桌椅，可坐可躺輕鬆閱讀。親子氛圍主題情境二店各有特色──金石堂竹北店打造天空之城，可愛地貼與飛行器，吸引小朋友翱翔於閱讀書海之中；金石堂麗寶店築建綠色城堡，小朋友可在帳篷內、草地上和家長共讀。

金石堂竹北店、麗寶店兒童館安排多場週末桌遊體驗、說故事小朋友閱讀心得分享等活動，店長表示，全新的兒童館希望家長與孩子們能輕鬆無壓力常來逛逛，感受到閱讀和買書是自在的。

即日起至10月底，金石堂竹北店、麗寶店童書全面79折，童書滿699元就可玩轉轉樂－飲品甜點和小禮物帶回家，滿1,000元現折100元。