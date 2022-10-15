宏碁展開2022 Acer綠化地球行動，在位於龍潭的渴望園區，同時也是北台灣最大的綠電園區，進行植樹造林計畫，期透過打造「固碳造林示範場域」，號召業界參與，帶動植樹減碳風氣。

宏碁亦自10月起至今年底，展開「綠動心生活」一日體驗活動，凡購買宏碁旗下全系列Vero環保產品，或Aspire 5／7指定型號筆電並上網登錄，即可享有具金級環保的渴望會館一日綠生活之旅。

面對地球資源不斷減少的情況，宏碁全球力行循環永續、淨零排放任務，號召大家用實際植樹行動打造循環生態系，並以台灣作為首站，接下來也將將陸續於全球各區展開行動。

在渴望會館協作下，共花費了三周的時間進行整地、植樹、造林，將園區內原閒置的國土保育用地再次利用，種植固碳效益高的台灣原生種相思樹、占達0.5公頃，預計未來可達到年減碳190公噸，用實際行動幫助地球再呼吸。宏碁台灣區同仁日前也共同參與完成此次植樹活動。

宏碁同時舉辦Green+「綠動心生活」一日體驗活動，凡購買任一款Vero環保產品或Aspire 5/7指定筆電，皆可上網登錄，立即享有渴望會館一日綠生活之旅的雙人住宿券（市價6,000元）。