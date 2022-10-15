台灣虎航接獲各地機場人力調度困難且短期無法改善，為了旅客權益，因此宣布進行航班調整，成田、那霸、新千歲、岡山、茨城、名古屋、福岡航班陸續遭到取消，災情已取消到2023年1月，甚至從11月到2023年3月期間，桃園往返旭川、函館、茨城、岡山及仙台的航班已經停止銷售。

長榮航也表示，目前飛航的有桃園-東京、桃園-大阪等每天1班，桃園-福岡每周4班，未來會視市場狀況持續增班，原本規劃復飛的北海道、沖繩等，因進入傳統淡季，延後至年底及2023年初陸續恢復飛航，由於旅客較早已預購機票，尚未復飛航班因此被解讀成取消。

長榮航空在中央流行疫情指揮中心宣布放寬為0+7防疫政策，以及日前日本宣布恢復免簽證措施後，日本航線訂位人數均有成長，多數集中在2023年的航班，其中以春節期間之訂位量增加最為顯著。

在票價部分，長榮航空票價均依市場機制調整，目前飛往日本航班之票價均維持在疫情前以上的水準。

另外，為滿足不同客層的需求，提供更彈性的票價產品選擇（Fare Family），讓旅客依據個人不同的需求，選擇最適合的票價產品，產品內容包含機票價格、飛行哩程累積與升等、免費託運行李限額、座位選擇以及票務服務費用等等，讓旅客有更多自主空間選擇所需要的票價產品。