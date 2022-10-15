與國民黨台北市長候選人蔣萬安今（15）日南下與台中市長盧秀燕同台造勢，媒體詢問新北市長侯友宜何時與盧秀燕合體及相關輔選行程，侯友宜表示，會按照選舉辦公室的規畫與節奏打選戰，現階段仍以市政優先，假日及晚上則會全力輔選。

侯友宜說，我們會和所有競選夥伴並肩作戰，尤其像盧秀燕認真努力，還有各地的候選人都是一時之選，所以我們會「好好做代誌」團結在一起。當然現階段有些行程，都還是以市政為最大優先，假日、晚上他則會全力輔選。