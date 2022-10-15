隨著選戰倒數42天，無黨籍的新北市議員陳科名今(15)日舉辦「新北大翻新·新莊一定贏」聯合競選總部成立大會暨18歲公民權宣講，民進黨新北市長候選人林佳龍、基隆市長林右昌、立法委員陳亭妃等人聯合站台造勢；陳科名表示，秉持著從政 20 年來一貫的「不怯戰、不逃避、不落跑」的態度，繼續來為我們新莊市民打拼。

陳科名表示，過去4年我們與市民度過疫情最嚴峻的時刻，雖然過程艱辛，不過我們沒有停下腳步，市政的監督與推動更沒有怠惰，整個新莊的特色與發展都在考量與規劃，如交通建設上積極推動板泰輕軌的計畫延伸至輔大站轉乘銜接南新莊、西盛地區及整個塭仔圳重劃區，為新莊帶來人潮商機，大幅提升南新莊的生活機，地方上的特色、文化持續衝擊在地人的生活。

他說，新莊老街沒落後大家都感到惋惜，我們也向市府提供很多地方上的建議，要讓新莊廟街風華再現，但如果侯市府這些年做不出任何改變，那換林佳龍跟自己一起來，讓有豐富市政經驗及交通建設方面最專業的佳龍市長一同攜手合作，打造不一樣的新莊藍圖。

陳科名指出，頭前地區前陣子鬧得沸沸揚揚的搶民眾綠地事件，頭前運動公園綠地要改建消防防災體驗館一事，科名過去在議會的質詢上不斷的跟侯市長呼籲，地方上不管有任何的建設或政策都一定要跟里長與里民說清楚講明白，也強調不尊重民意是很嚴重的事情。

他強調，這次會期上詢問市長是否有辦理說明會時，竟得出在地方還沒辦理任何說明會的情況下，消防局就已經公開招標了，這種不尊重民意先斬後奏的作法，除了讓我們這些民代感到無奈外，也代表侯市長的蠻橫不講理，「侯侯做代誌」淪為欺負市民的競選口號。