不少人膝蓋受過傷後，常常覺得膝關節隱隱作痛，擔心退化性關節炎找上門，對此，陳炯瑜醫師在臉書粉專PO文表示，兩者沒有絕對性的關聯，但是如果沒有積極、妥善的治療，會讓膝關節處於不穩定的狀態，進而引發姿勢不對、發力位置代償。

陳炯瑜解釋，膝關節中受傷機率較高的是十字韌帶和半月板，前者用來穩定膝關節動作，後者則是像避震器一樣，分散膝蓋所承受、吸收的壓力，減少膝關節負擔。只要其中一個部位沒有妥善處置，就會牽一髮動全身，影響到其他部位的運作，長期下來不只會讓退化性關節炎提早報到，更可能會造成更多健康危機。

陳炯瑜指出，膝關節退化是不可逆的，除了要重視運動傷害之外，有3類高危險族群更要注意，首先是姿勢不正確，卻又必須久站、大量運動勞動者；其次是體重過重者，體重多1公斤，關節負擔就多3公斤；最後則是年紀大於65歲以上，無保養膝關節觀念者。

不過就算你不是高危險族群，日常生活中的扭傷、撞傷等也都會讓關節產生小裂痕，這些小裂痕如果沒有好好修復，就會造成關節摩擦受損，長期下來，這些傷害就會讓膝蓋開始感到卡卡的、痠軟無力，也可能變成退化性關節炎的徵兆。陳炯瑜提醒，膝關節保養是一輩子的事，想要有個健康的生活，不只是追求身體的強壯，更應該重視關節保養的問題。