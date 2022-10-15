從「公車禮貌心運動」至「公車友善心運動」現已邁入第15個年頭，台北市副市長彭振聲15日表揚150名優良人氣駕駛，他致詞時提到，台北市公車運量回升至130萬，駕駛服務品質也近乎滿分，台北市政府為此編列預算調高運價，間接替駕駛加薪，感謝他們在疫情時的無私付出。

台北市公車聯營管理委員會今年以「轉身相挺、疫起前行」為題，舉辦優良駕駛頒獎典禮，彭振聲、聯管會主委兼公車公會理事長李博文及靖娟兒童安全文教基金會董事長林志嘉皆列席見證，許多獲獎駕駛攜家帶眷，上台領獎、合照時還情不自禁紅了眼眶，場面相當溫馨。

彭振聲致詞指出，台北市每日公車運量達130萬人次，公車駕駛所佔地位相當重要，當前服務品質更近乎滿分，表現相當優良，因此台北市政府今年大膽編列預算，調漲運價達3塊多，間接替全體司機加薪；未來北市將朝2050淨零排標前進，2030年綠運輸要達70％、2050年須達80％，屆時公車將是極大要角。

「駕駛是公車的靈魂！」彭振聲指出，看見每個受獎駕駛滿臉笑容，使人感受到滿滿地善的磁場，期望台北市透過「公車友善心運動」平台提升公車服務品質，使台灣社會更加和諧，使人忘卻選舉期間的惡意攻堅。

李博文笑說，這是他首次主持公車友善心運動，但早在28年前，自己就已擔任過公車公會理事長和聯管會主委，再度上任的目標是為司機謀福利，最終成功替業者爭取運價調漲3塊，如今新運價已於10月1日上路，公會也履行「漲1塊調薪2000元」承諾，自10月起替司機加薪6000塊。

李博文大讚，北市公車服務滿意度達95％，立下難以超越的目標，還曾聽聞2名司機開車時見義勇為，替前方車倒的機車騎士叫救護車，還親自下車協助指揮交通，待傷者搭上救護車後才緩緩開車離去，精神使人敬佩，而車上乘客也不吵不鬧，顯見台北市民素質之高。

林志嘉感嘆，公車友善心運動邁向第15年，交通安全成為全民共同課題，也為駕駛帶來極大鼓勵，現今駕駛是具社會使命感且有價值的「菩薩型人物」，舉辦此活動也是靖娟文教基金會為社會付出和貢獻的方式，期許將來台北市公車駕駛的素質不但是台灣最優，還能成為世界典範。