台南市永康區正南三路、中正二街附近的路面突然塌陷出現一個大坑洞。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市永康區正南三路、中正二街附近的路面，今天下午2點多突然塌陷出現一個大坑洞，長度超過20公尺、深度超過6公尺。永康警分局與永康區公所獲報立即趕往處理，並在現場架設圍籬，幸好無人受傷，目前正緊急灌漿補救中。

永康區長陳勝楠指出，市府水利局正在現場施工，但塌陷原因仍需進一步調查，目前已做好相關的交通維護措施。

警方也說，此次路面塌陷並沒有人受傷，也沒有波及任何車輛，請民眾經過現場時繞道通行，並請注意安全。