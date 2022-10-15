苗栗縣副縣長鄧桂菊15日主持苗栗陶藝術節開幕典禮。（謝明俊攝）

苗栗陶藝術節15日開幕，縣府文觀局長林彥甫頒獎表揚優秀陶藝家。（謝明俊攝）

苗栗陶藝術節15日開幕，縣府文觀局長林彥甫頒獎表揚優秀陶藝家。（謝明俊攝）

苗栗陶藝術節15日開幕，現場安排親子共同體驗捏陶。（謝明俊攝）

苗栗陶藝術節15日開幕，特別建造磚窯燒製陶藝家作品。（謝明俊攝）

苗栗陶藝術節15日開幕，特別建造磚窯燒製陶藝家作品，並在開幕典禮時開窯。（謝明俊攝）

苗栗陶藝術節15日開幕，特別建造磚窯燒製陶藝家作品，並在開幕典禮時開窯。（謝明俊攝）

苗栗陶藝術節15日開幕，多家知名窯廠設攤展示自家產品。（謝明俊攝）

苗栗陶藝界最重要的盛事「2022苗栗陶藝術節」15日在苗栗縣公館鄉特色館隆重登場，除了在陶瓷博物館展出多項特展以外，並從7月起就舉辦陶藝競賽，優秀陶家在開幕當天頒獎表揚，得獎前2名作品將由文觀局及瓷林公司董事長林光清典藏，系列活動還安排建窯燒製眾人創作陶藝，選在開幕當天一起來開窯。

「2022苗栗陶．藝術節」系列活動，首先登場的是從10月7日至11月10日，在苗栗陶瓷博物館展出「人培工作坊」、「競賽得獎作品」、「苗栗陶文史」等主題特展。並在15日舉辦開幕典禮，由苗栗縣長副縣長鄧桂菊和與會嘉賓共同啟動「倒沙儀式」，露出「陶甄陶陶」主題字樣為活動揭開序幕。

今年藝術節並在7月起就舉辦陶藝競賽，經過評審細心評選出優秀作品，並在幕典禮中頒發獎牌鼓勵這些優良陶家，包括有柴燒類組、當代陶瓷類組等36項獎項，其中陶藝首獎、2獎作品將分別由縣府文觀局，以及贊助林光清典藏。

今年活動策展人邱泰洋表示，今年主軸定調「陶甄陶陶」，認為唯有深耕提攜培養更多年輕一代的藝術工作者，才能讓年輕人願意學習傳承，營造苗栗陶有能如圓形的「陶甄」般，永遠圓融圓滿歷久彌堅生生不息，再造苗栗陶瓷產業及產品的新價值。

鄧桂菊表示，苗栗陶文化發展甚早，窯場、窯業發達，裝飾陶產業曾經榮極一時，而一年一度的「苗栗陶藝術節」是承傳苗栗近百年來的傳統工藝，亦是創新，縣府團隊希望以藝術節的方式，振興陶業、培育青年陶藝師，將陶藝文化、工藝技術再次穩固扎根。

今年特別安排多個陶藝家一同創作，建置磚窯燒製，並在開幕當天由眾陶家一同開窯。另外，活動當天也廣邀親子一同參與捏陶活動，集結縣內陶藝店家、農特產展售，透過看展、逛市集、活動體驗，讓苗栗陶藝與民眾更加親近。