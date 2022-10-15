「那些年的我們～高中制服展」展出台中市多所公、私立高中職學生制服，透過制服回顧時代演變的痕跡。（潘虹恩攝）

適逢台中市纖維工藝博物館4周年慶，館內特別推出年度大展「那些年的我們～高中制服展」，展出台中市多所公、私立高中職學生制服，透過制服回顧時代演變的痕跡，邀請民眾一同找回當初年少青澀的時光；展期由10月15日至明年3月26日。

台中市纖維工藝博物館15日上午舉辦「那些年的我們～高中制服展」開幕式，特別邀請自德國Kaiserin-Auguste-Viktoria Gymnasium Celle來到青年高中表演藝術科交換的學生 Maria Elena Endler演出小提琴，讓悠揚的樂聲揭開展覽序幕，台中市政府文化局副局長曾能汀，沙鹿高工校長黃尚煜等人受邀與會。

「那些年的我們～高中制服展」以「制服演變」、「紡織產業」、「校園文化」為3大主軸，從紡織產業文化、校園回憶、工藝價值出發，蒐集台中各地的高中職學校制服、歷史照片，展現出紡織工藝與服裝製程在制服上的應用與演變；展場更搭配「校園情境」，例如操場跑道、司令台、福利社等校園場景，營造數代人之間共同的回憶話題。

文化局指出，場內規劃「青春起跑線」、「青春賽道」、「青春回憶殺」、「實習工廠」、「下課十分鐘」等5個主題區，同時隨展覽逐月舉辦體驗活動，例如制服生日卡片、舊布回收製作再生杯墊，以及學號刺繡等DIY活動，帶領民眾重返青春歡樂的校園時光。

此外，沙鹿高工紡織科也提供大型「換梭式織機」（寬2.5公尺、長1.5公尺）於現場展出，此織機是全台少數僅存之一，成為本次展覽的1大亮點。

文化局表示，纖維工藝博物館在10月館慶期間，除了「那些年的我們～高中制服展」外，也推出系列展覽與活動，包含「第五屆纖維創作獎特展」、「創纖講堂：都鐸王朝刺繡藝術的影響」及其他常設展、裝置藝術及戶外纖維植物區，歡迎民眾免費自由參加觀賞，活動訊息可至纖維工藝博物館官網或臉書粉絲頁查詢。