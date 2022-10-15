女星徐凱希（本名徐宛鈴後改為徐亦晴）從學生時期就上過不少節目，像是《我愛黑澀會》和《超級星光大道》，之後更成為《天才衝衝衝》固定助理主持，在綜藝大哥身邊學習，更入圍金鐘獎受肯定；豈料，徐凱希14日凌晨在家中重摔，一度痛到站不起來，隔天就醫檢查被診斷出「尾骶骨骨折」。

徐凱希14日凌晨無預警在IG發限時動態，求救「天哪太痛了吧」，沒多久又更新狀況，原來是她在家中不慎跌倒，薦椎直接垂直落地，一度痛到站不起來；經過冰敷後決定隔天去做檢查，不忘感謝許多關心她、想帶她掛急診的人，讓她知道「人間處處有溫情」。

徐凱希在家中重摔，一度痛到站不起來。（圖／摘自徐凱希IG）

不過，徐凱希就醫檢查後得知傷得不輕，經診斷確認是「「尾骶骨骨折」，醫師交代應休養兩個星期，更不宜劇烈運動和壓迫到傷處；對此，徐凱希無奈地說，「果然…看來要好好休養了」。

徐凱希過去是女偶像養成節目《我愛黑澀會》固定班底之一，還參加第一屆《超級星光大道》並獲得11名好成績，讓人注意到她甜美外表下的好歌聲，也曾是女偶像團體Twinko成員之一；近年徐凱希成為節目《天才衝衝衝》固定助理主持，討喜表現相當有觀眾緣，讓她在婆媽界打開知名度。