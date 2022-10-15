台東市知本地區15日凌晨驚傳凶殺案。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市知本地區15日凌晨驚傳凶殺案，52歲的林男與40歲卓姓死者2男為同一家工廠員工，平日有嫌隙。林男凌晨2時以頭巾遮臉進入卓男宿舍，以鈍器攻擊，造成卓男頭部出血倒臥房間，直至其他員工上班才發現，雖然緊急送醫急救，不過仍因失血過多宣告不治。

工廠員工說，今天上班時，才發現同事倒臥血泊中。而凶手疑似就是公司的員工林男，卓姓死者是新來的司機，林男曾經偷竊死者財物被移送法辦，林男也因此遭到公司開除。

林男凌晨前往工廠宿舍，打算以木棍教訓死者，不料卻失手將人打死。員工透露，昨晚死者有喝酒，不曉得是不是因為酒醉，再加上頭部受傷，導致無法對外求救而死在房間內。

警方調閱監視器畫面發現，林男從進入工廠犯案，到最後離開現場，都以類似毛巾的布遮臉，但員工從身形特徵仍可辨識是自己的同事。

警方根據監視器畫面，鎖定林姓嫌犯，3個小時後在台東市鯉魚山將他逮捕歸案，當時他在鯉魚山看老人下棋，發現警察原本要逃跑，結果被埋伏的員警直接逮捕。警方目前已經將他帶回警局，究竟是預謀殺人，還是爭執時出手過重，仍有待進一步調查。

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