大陸長二丁成功發射遙感三十六號衛星刷新在發射場歷時最短紀錄。圖為星罩組合體轉運。 （中國航太科技集團提供）

澎湃新聞報導，大陸長征二號丁運載火箭15日3時12分，在西昌衛星發射中心成功將遙感三十六號衛星送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功，刷新中國航太科技集團八院（八院）在發射場歷時最短紀錄。

執行本次任務的長征二號丁運載火箭，是由八院抓總研製的常溫液體二級運載火箭，起飛推力約300噸，對應700公里太陽同步圓軌道能力為1.3噸，具備在酒泉、太原、西昌三大衛星發射中心不同軌道要求的單星、多星發射能力。

據八院介紹，本次發射是長征二號丁運載火箭本年度在西昌衛星發射中心的第6次發射任務，截至目前，型號本年度已連續5個月在西昌衛星發射中心執行發射任務。為此，試驗隊對連續執行任務的試驗隊員進行了人員調換，確保試驗隊員的心態在高密度發射的工作節奏下得到有效調節和緩解。

為了讓新進場人員在高密度發射、快節奏工作狀態下迅速熟悉工作流程、掌握操作要領、保質保量完成本次發射任務，型號建立、健全了長征二號丁運載火箭發射遙感三十六號衛星通用產保要求及發射場工作一本通，同時充分利用前幾發任務積累的寶貴數據，對難操作、易差錯、不可檢不可測專案建立了樣板工程管理機制，讓相關操作人員可以做到事先預習、事後圖文比對，做到同一項工作技術要求一致、操作過程規範、操作結果統一。

與此同時，衛星試驗隊16天完成發射場全部工作，刷新了八院衛星在發射場工作歷時最短的紀錄。在確認平台產品健康狀態的基礎上，衛星試驗隊提前測試、高效穿插，實現了多星並行無線測試、穿插平台測試，大大縮短了技術區電測時間，僅5天就完成了技術區全部工作，以最短時間、最快速度完成發射場各項任務。

本次發射是長征二號丁運載火箭第68次發射，是八院抓總研製的長征系列運載火箭第172次飛行試驗，也是長征系列運載火箭第444次發射。