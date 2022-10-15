台灣運彩T1聯盟15日進行熱身賽第2天賽程，首場推出新北中信特攻遭遇桃園雲豹戲碼，趁著雲豹雖然登錄拉佩塔、威廉斯兩名洋將，卻僅派出拉佩塔上場應戰的劣勢，特攻最後以115比72屠殺雲豹，今年熱身賽提前打完，取得2勝0敗全勝收場。

僅用「單洋將」拉佩塔應戰的雲豹，剛開賽還可靠著羅振峰的火力勉強支撐，可是特攻在首節尾聲，也靠艾德接連投進三分球，以及林韋翰、林秉聖等人火力拉出18比2猛攻，轉眼就把領先擴大到20分，上半場結束，特攻55比35領先。

來到下半場，特攻持續擴大領差距，甚至來到30分以上，兩隊也把洋將全都換下，改用全本土陣容打完剩餘比賽，打完前3節，特攻85比49大幅領先；詭異的是，雲豹末節仍然派出拉佩塔、羅振峰等主力繼續上場，卻仍無法縮小差距。

特攻全隊7人得分上雙，其中以魏嘉豪19分最高，譚傑龍14分、12籃板，林秉聖13分，艾德12分，林韋翰與謝亞軒各有11分；雲豹以拉佩塔16分最高，曾品富15分，羅振峰14分。