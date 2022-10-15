北市停管處為加速推動「智慧化開單暨收費系統」，今年初陸續設置智慧停車柱，但台北市議員鍾佩玲發現，智慧停車柱出現「一位兩柱」的怪象，造成民眾質疑到底要在哪個停車柱繳費，並擔心是否會被重複開單，對此，停管處副處長許文彬表示，多設一隻智慧停車柱為輔助，讓辨識率更準確。

鍾佩玲表示，依2021年針對智慧收費車柱計畫預算的附帶決議，智慧停車柱辦理範圍改為全市「主要幹道」的時段性禁停格位，設備須送檢驗單位驗證，並公告實施路段及管制方式，但現在北市很多智慧停車柱設置點位並非位於「主要幹道」，且設置前後也未確實公告於官網。

鍾佩玲指出，經過敦化南路近仁愛圓環處，還看到一個停車格位卻設置兩支智慧停車柱的怪異景象，且無停車格位的智慧停車柱建置位置，位於路口紅線禁停範圍，理由是可增加準確度，但智慧停車柱的感應辨識功能是否有通過檢驗，否則為何需要透過增設增加準確度，且造成民眾困擾到底要在哪個停車柱繳費，並擔心是否會重複開單。

鍾佩玲直言，加速推動「智慧化開單暨收費系統」並非不可，但預算執行理應依預算附帶決議辦理，而非如雙城論壇預算，想怎麼作就怎麼作，且智慧停車柱未全依要求設置在主要幹道的新進停車位，可見北市府在政策實施上任性妄為、毫無章法。

鍾佩玲呼籲， 停管處應要說明包含公告並隨時更新智慧停車柱建置資訊，不屬於「主要幹道」智慧車柱及未劃設停車位，卻建置智慧停車柱的後續處理狀況，以及智慧停車柱送檢驗時間及驗證結果。

對於智慧停車柱有些非設置在主幹道，許文彬說明，台北市智慧車柱設立在時段性禁停路段，而有時段性管制禁停路段大部分都是主要道路，目的不只收費，還有取締違規停車，如不是在主要幹道，也是要有交通管理的時段性禁停概念，才會設置智慧車柱。

至於為何一位設置兩柱，許文彬也說，智慧車柱影像辨識收費，需要用影像辨識車牌、記錄時間，並用這些資料開單，一般來說，兩個車格設置三隻，四個車格有五隻，多一隻為輔助，可以辨識前後車牌，降低失誤率，讓辨識率更準確，還有雷達感應進出時間，不會有重複開單問題，未來設置地點若有公告不足之處，也會確實改進。