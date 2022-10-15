公視「你的婚姻不是你的婚姻」系列作品《梅莉》今（15日）在高雄電影節舉行世界首映，夏于喬在劇中與施名帥飾演育兒夫妻，她坦言拍完該劇後更加確定自己可以擁有小孩，「我發現我好像有比想像中還有耐心」，目前也有積極在跟老公林書宇造人，並注意排卵日，但肚皮尚未有動靜。至於自己未來想要生男生還是女生，夏于喬笑說自己都有想過：「本來想要生女生，但後來覺得男生如果長大又高又帥，能牽著我好像也是很棒。」

施名帥也再次被問到結婚進度，他透露一直有認真的跟朱芷瑩討論，「本來就一直朝結婚這條路去前進，求婚就是沒有想好梗和時間點，雖然低調可是還是要有點驚喜，最重要的是我不希望我的浪漫都留在角色裡」，更笑曝：「鍾導還說要借婚戒給我。」2人也紛紛表示，由於和劇中2個小孩的相處太真實，殺青時相當不捨，夏于喬說：「他們一個7歲一個9歲，還會為了我們爭寵。」施名帥也補充：「他們還問我可不可以當他爸爸。」

另外，夏于喬在劇中有段穿著情趣內衣勾引施名帥的橋段，施名帥不忘爆料，有點接近「羞恥」的程度，「夏于喬打扮的有點俗，又想要性感」，自己也坦言，每次演情慾戲都超害怕，是他的大魔王，會因為另一半，刻意不接太多親密戲的作品，但會鼓勵朱芷瑩去拍，夏于喬也說「太久沒勾引老公了，所以不知道怎麼勾引」，更害羞自爆曾與老公林書宇在家玩角色扮演，「真的有試過，突然扮一個有的沒的，氛圍很重要，需要有些燈光、音樂，但不是夜店那種感覺。」