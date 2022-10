台灣電影進軍法國,文策院與歐洲影視品牌「mk2」合作策劃「Bonjour La France, ici TaIwan - From the Greats to the Brighters」台灣電影放映活動,於法國時間13日起在串流平台「mk2 Curiosity」以臺灣電影作為「Guest of the Week」,陸續上架台片,並於旗下巴黎mk2 Bibliotheque戲院售票播映。

文策院期待透過mk2於法國電影產業之代表性及多元觀影管道,深入了解當地市場,將於活動後彙整數據,持續針對消費趨勢推廣,協助台灣產業對歐洲市場的佈局。

文策院長李明哲表示,歐洲電影市場型態與台灣相近,同樣具備多元議題與自由創作,期望透過合作培養台灣電影在法國市場的觀影客群,協助台灣業者更能掌握歐洲市場取向,擴大在歐洲的市佔率。

mk2 Cinema創辦人Marin Karmitz認為,電影製作就像建築工程,期待每位導演各帶一塊磚,共同完成一樁建案。基於這個理念,mk2 Cinema至今收錄了世界各方導演的作品,共建生生不息、全面多彩的影視樣貌。

本次活動選片顧問為「坎城影展導演雙週單元選片顧問」郭敏容擔任,與mk2針對不同觀影管道與偏好,精選符合法國市場的台灣電影作品。她表示,將橫跨多元的題材與表現形式,從人文土地的傳統、奇幻元素,到近期的浪漫喜劇,呈現近代台灣社會觀點的轉變。

在串流平台「mk2 Curiosity」將連續三週以台灣電影為「Guest of the Week」,陸續上架21部臺片,包含短動畫《夜車》、長動畫《幸福城市》、劇情片《大佛普拉斯》、《冰毒》等。mk2將總結觀眾的回饋及數據趨勢,持續精選台灣電影上架。

另外,在實體劇院售票的7部台片,包含開幕片《初戀慢半拍》、一般時段放映的《美國女孩》、《第四張畫》、《幸福路上》、《再見瓦城》、《強尼.凱克》,閉幕片為侯孝賢導演的《刺客聶隱娘》等世界共感的台片,跨越大師到新星作品,交匯出台灣電影的新樣貌。

歐洲知名影視品牌mk2從原本的實體戲院經營,到今天的製片、發行公司及成立串流平台,旗下串流平台「mk2 Curiosity」為新的觀影型態而生,由法國時尚大牌香奈兒獨家贊助,成立不到2年涵括世界各地特色題材影視作品,從長片、短片、動畫到紀錄片,平台以每週上映 4~5部作品的更新速度,滿足法國觀影客群。