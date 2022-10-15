台灣電影進軍法國，文策院與歐洲影視品牌「mk2」合作策劃「Bonjour La France, ici TaIwan - From the Greats to the Brighters」台灣電影放映活動，於法國時間13日起在串流平台「mk2 Curiosity」以臺灣電影作為「Guest of the Week」，陸續上架台片，並於旗下巴黎mk2 Bibliotheque戲院售票播映。

文策院期待透過mk2於法國電影產業之代表性及多元觀影管道，深入了解當地市場，將於活動後彙整數據，持續針對消費趨勢推廣，協助台灣產業對歐洲市場的佈局。

文策院長李明哲表示，歐洲電影市場型態與台灣相近，同樣具備多元議題與自由創作，期望透過合作培養台灣電影在法國市場的觀影客群，協助台灣業者更能掌握歐洲市場取向，擴大在歐洲的市佔率。

mk2 Cinema創辦人Marin Karmitz認為，電影製作就像建築工程，期待每位導演各帶一塊磚，共同完成一樁建案。基於這個理念，mk2 Cinema至今收錄了世界各方導演的作品，共建生生不息、全面多彩的影視樣貌。

本次活動選片顧問為「坎城影展導演雙週單元選片顧問」郭敏容擔任，與mk2針對不同觀影管道與偏好，精選符合法國市場的台灣電影作品。她表示，將橫跨多元的題材與表現形式，從人文土地的傳統、奇幻元素，到近期的浪漫喜劇，呈現近代台灣社會觀點的轉變。

在串流平台「mk2 Curiosity」將連續三週以台灣電影為「Guest of the Week」，陸續上架21部臺片，包含短動畫《夜車》、長動畫《幸福城市》、劇情片《大佛普拉斯》、《冰毒》等。mk2將總結觀眾的回饋及數據趨勢，持續精選台灣電影上架。

另外，在實體劇院售票的7部台片，包含開幕片《初戀慢半拍》、一般時段放映的《美國女孩》、《第四張畫》、《幸福路上》、《再見瓦城》、《強尼．凱克》，閉幕片為侯孝賢導演的《刺客聶隱娘》等世界共感的台片，跨越大師到新星作品，交匯出台灣電影的新樣貌。

歐洲知名影視品牌mk2從原本的實體戲院經營，到今天的製片、發行公司及成立串流平台，旗下串流平台「mk2 Curiosity」為新的觀影型態而生，由法國時尚大牌香奈兒獨家贊助，成立不到2年涵括世界各地特色題材影視作品，從長片、短片、動畫到紀錄片，平台以每週上映 4～5部作品的更新速度，滿足法國觀影客群。