新竹縣在6月底正式於竹北推出YouBike2.0，創造了2個月12萬人次的高使用率佳績。為鼓勵民眾發現不一樣的新竹縣，縣府推出YouBike集點趣遊竹縣拿好禮電子集點活動，設計5條竹北市境內不同主題路線，即日起至11月15日止，完成路線騎程及集點，可兌換單車騎行裝備。

交旅處統計，民眾騎乘YouBike多用於上班、上學、購物、辦事的短程交通工具，為鼓勵民眾挖掘竹縣不同面貌，活動特別以「從微笑開始、發現不一樣的新竹縣」為主題，串聯竹北各地打卡、美食景點，希望讓民眾用「最剛好的速度」騎乘YouBike，欣賞竹縣美景、體驗集點樂趣。

5條集點路線分別為人文巡禮線、都會生活線、陽光踏青線、文青手作線及悠遊海景線，範圍均在竹北市內，民眾可以一邊騎乘自行車欣賞沿途風光，一邊體驗集點樂趣，除了悠遊海景路程需騎到新月沙灣，路程較遠也較具挑戰性，其他路線騎程時間約在30分鐘可完成。

交旅處長游志祥說，民眾在竹縣租借YouBike並至活動官網登入參加活動，完成主題路線集點，就可兌換自行車好物，搭配不同路線有自行車小帽、騎行手套、袖套、圍脖及偏光太陽眼鏡等，完成5條路線就有機會收集成套騎行裝備。

YouBike2.0於竹北正式推出後，迅速完成50站點、提供400輛車，也創造了2個月12萬人次的高使用率佳績，縣長楊文科表示，平均使用率高居全國第2名，僅次台北市，顯見民眾已逐漸養成出外騎乘YouBike的習慣。

新竹縣微笑竹縣單車日活動，15日在新瓦屋客家文化保存區登場，人氣單車網紅Eva伊娃擔任一日嚮導，在細雨紛飛中邊騎車邊賞竹北市六家民俗公園沿線風景、了解當地的人文歷史。楊文科和Eve也在現場分送咖啡給上傳騎自行車照片到個人臉書的民眾，並邀請大家共襄盛舉、從單車的視角欣賞不一樣的新竹縣，完成主題路線集點。