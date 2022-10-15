為2024「侯盧配」合體蔣萬安 盧秀燕：市政交流、不要想太多

立法委員蔣萬安15日特與台中市長盧秀燕，一同到潭子國民暨兒童運動中心參訪交流。（陳世宗攝）

潭子國民暨兒童運動中心是全國首創「兒童體育學院」，提供豐富兒童體育課程。（陳世宗攝）

外界認為兩人合體是選舉行程；盧秀燕強調，「今天就是一個市政交流，不要想太多！」（陳世宗攝）

國民黨台北市長候選人、立委蔣萬安，15日下午與台中市長盧秀燕一同到全國首創「兒童體育學院」的潭子國民暨兒童運動中心參訪交流。外界認為兩人合體是選舉行程，但雙方都強調只是市政交流考察。媒體詢問盧秀燕合體蔣萬安是否為2024總統鋪路？盧秀燕強調，「今天就是一個市政交流，不要想太多！」

台中市積極推展全民運動風氣，率全國之先「首創」兼具成人與兒童設施、課程的潭子國民暨兒童運動中心。立法委員蔣萬安15日特與台中市長盧秀燕一同到潭子國民暨兒童運動中心參訪交流，由運動局長李昱叡介紹台中推動兒童運動向下扎根的發展現況。

媒體詢問盧秀燕今天跟蔣萬安合體，是否要趁機做總統布局？盧秀燕說，「我的父母常常告訴我，行有能力要多幫助別人，過去我在9次大選當中，非常感謝很多好朋友的幫忙，包括蔣萬安委員過去在我競選市長、立委來幫我站台或掃街過；別人有需要時，盡己之力加以回報予以協助，這是做人的基本道理。

盧秀燕指出，「今天是市政交流，蔣委員具有立委身分，我是現任市長，我很感謝、很高興我們有一項市政建設全國矚目、受到外界的肯定，大家願意來了解，所以我們願意分享，這也是在幫助別人。別人想了解，我們不吝分享、樂於分享，我們把建設過程中可能遇到的問題，與建設的成果如何推動、規畫等；我們樂於分享，今天就是一個市政交流，大家不要想太多；下禮拜也是，有很多委員他們對不同城市的建設、市政有興趣，我們都歡迎！」

盧秀燕強調，今天是「市政交流」，因為蔣萬安是立委，很多建設要了解，還是必須「現地了解、眼見為憑」，有些東西在光室內做紙上解說並不夠，必須現地了解，大家不用想太多、就這麼簡單。

蔣萬安表示，「我在盧市長、侯市長身上及城市治理上看到具體實踐和落實，未來他們都會是我持續不斷學習請益對象，我們也會有更密切合作與交流，透過上次去參訪新北市、今天來台中市跟盧市長請益，就是透過市政請益過程相互交流彼此學習；未來也會跟盧市長繼續密切合作，我們希望把台中市得到台中市民肯定的相關政策，未來也可在台北市一一實現。」

媒體問「台北市選情穩定？」蔣萬安強調，今天特別針對全國首創國兒運來參訪學習，把握時間來台中市進行考察，選舉過程不管是傾聽市民心聲，或是向各界請益，這些都是對於未來、對台北市政規畫願景非常有幫助，我會把握這樣的機會。」