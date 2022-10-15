高雄近年推動雙語教育，15日於SKM Park高雄草衙舉辦「2022雙語教育博覽會」，向民眾展示雙語推廣的成果，現場有不少民眾前來參加。（崔正綱攝）

2022雙語教育博覽會現場有不少民眾前來參加。（崔正綱攝）

高雄市共有72所學校展示雙語成果，其中光華國中以「匹克球」，作為展示項目，更是特別的亮點。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市近年極力推動雙語教育，今日於SKM Park高雄草衙舉辦「2022雙語教育博覽會」，由高雄市教育局、市內多所學校展現高市雙語推廣的成果。高雄市長陳其邁表示，高雄市從2021年起擴大雙語教學的計畫，達到校校有雙語的目標，並擴大外籍師資，預估明年雙語師資培訓可達600位。

出席活動的陳其邁表示，蔡英文總統大力推動2030雙語政策，高雄市從2021年起擴大雙語教學的計畫，從原來24所學校擴展到348所學校，達到校校有雙語的目標，在預算上也逐年增加，今年達到2.17億元，外籍師資人員的培訓也逐年成長從47位增加到今年203位，預估明年雙語師資培訓可達600位。

此次活動中，有教育局和幼兒園、國小、國中以及高中職共72所學校參與，每所學校都使盡全力、創意展現校內推動雙語的成果，其中光華國中以新興運動「匹克球」，作為展示項目。光華國中校長郭虹珠表示，匹克球場地易得、簡單好學，因此受學生們喜歡，在體育課、社團活動時利用全英語學習的環境，透過寓教於樂的方式，讓每位學生都能有效學習英文；此外，光華國中也藉由匹克球，輔導多位中輟生戒除菸癮，幫助他們回歸校園。

光華國中的匹克球外師鄧衞敬表示，教學時會與教練楊典霖一同教匹克球，雖然會有語言上的隔閡，但一旁楊典霖都會即時向學生們翻譯，並也會用揮拍動作等方式讓學生們理解。他也大讚，台灣學生雖然有些很調皮搗蛋，但大家學習力的很厲害，對於球如何打都能夠快速上手。

學生李佳頤表示，她以前加入羽球隊時，就有接觸過匹克球，國中時透過匹克球學到正手拍等相關英文詞彙，沒想到打球還能學英文，非常有趣！

現場也有許多家長帶著自己的孩子到場參展，帶著就讀幼兒園的家長劉先生表示，現今社會走向全球化的趨勢，雙語已經是不可或缺的技能，希望高雄未來雙語環境還能更加健全。

另外，當日活動中還有闖關活動，需要到指定店家開口說雙語，集滿闖關印章就可以兌換限量精美獎品，還能領取全區遊樂設施50元兌換券，也吸引小朋友們參加。