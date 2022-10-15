飯店線上旅展紛紛開跑，福容大飯店福隆首次推出秋冬線上旅展，將自10月17日中午12點起至10月27日晚間10點於官網限時11天快閃促銷，最低39折起，不僅可以讓遊客一價入住到福容體系最豪華的福隆、淡水漁人碼頭，每人每晚1500元起；還有福隆單館4人同行下殺45折起，此外也全新推出雙人湯屋券，在VILLA享受泡湯別墅再吃暖胃火鍋只要1999元。

台北君悅酒店即日起至11月13日啟動ITF線上旅展，集結館內餐廳、住宿、SPA推出10多款超值優惠，餐飲、SPA下殺至51折、住房39折起，指定團購餐券於10月21日前享買10送1；11月13日前買15送1。線上獨賣推出限量100組餐飲驚喜包，每包2399元，相當於62折，囊括凱菲屋平假日雙人下午茶2客、哈利波特巫師歡迎禮盒曲奇餅乾1盒及君悅臻選常溫麵禮盒（任選清燉或紅燒牛肉麵/叻沙米粉）。

住宿券方面，主推君悅平日標準客房住宿券，包含凱菲屋雙人自助早餐，每張4388元，下殺39折，主打周五不加價、周六或國定假日僅加價1000元，每房至多2位12歲以下不佔床兒免費住、早餐免費禮遇，體驗信義區百貨影城商圈、地標101咫尺可達的五星級都會假期。必買餐券則有連年熱賣「凱菲屋平日午、晚餐或下午茶套票」含8張5400元，「彩日本料理平日午、晚餐單人套票」含4張4200元，以及「Cheers歡飲廊暢飲券」每張1490元等。

台北萬豪酒店線上旅展在10月17日中午12時至11月7日晚間11時59分止開跑，祭出空前優惠攬客。首次推出線上旅展限定「Garden Kitchen平日午餐自取美饌單人券」限時買1送1優惠，於指定日10月21日、10月28日中午12時準時開搶，原價2816元，限時搶購僅1408元；每日限量50組，售完即止，單筆消費限購1組，票券需兩人同行方可使用。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店則將自10月21日至11月14日間舉辦「2022 ITF線上旅展」，推出住房、餐飲及休閒等年度精選優惠，其中原價1萬9635元的「豪華/精選客房 一泊一食平日住宿券」下殺3.6折，僅需7,200元，讓房客入住私密靜謐空間，享受溫暖湯泉療癒身心的度假時光。

台北君悅酒店的彩日本料理有80多道日系佳餚讓賓客盡情品嘗。（台北君悅酒店提供）

新北美食地標「Mega50餐飲及宴會」也為方便消費者及早搶購，即日起在官網開賣餐券，旗下3間人氣餐廳包括新北第一粵菜「望月樓」、雙北最高花園景觀餐廳「Asia49亞洲料理及酒廊」、以及全國最高自助餐廳「50樓Café」紛紛推出超值餐券，最低62折起；10月21日至11月11日期間的每周五，更加碼推出快閃5折的限量餐券。