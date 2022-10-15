參山國家風景管理處舉辦的南庄石壁部落健行音樂會，15日上午登場。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山國家風景管理處舉辦的南庄石壁部落健行音樂會，15日上午登場，5百名遊客迎著細雨漫步在石壁部落小道上。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山國家風景管理處舉辦的南庄石壁部落健行音樂會，15日上午登場。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山國家風景管理處舉辦的南庄石壁部落健行音樂會，15日上午登場。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山國家風景管理處舉辦的南庄石壁部落健行音樂會，15日上午登場。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處15日在苗栗縣南庄石壁部落舉辦登山健行、部落小旅行暨音樂會活動，5百名遊客在鳴炮、撒花中，歡樂啟程，迎著綿綿細雨欣賞山巒、雲霧之美，回程並享受部落原住民歌舞音樂會，為疫後解封部落觀光旅遊，開啟前站。

參山處長曹忠猷表示，南庄鄉原住民族部落觀光資源豐富，值得遊客上山探尋石壁風情和文化。這兩年因疫情把大家悶壞了，時值秋天，歡迎到南庄石壁部落登山健行、參加部落小旅行、原味部落市集找原風。

15日上午9點30分，由參山處副處長湯維堯、南庄鄉長羅春蓮、縣議員楊文昌等人持竹筒、鳴炮、撒花下，5百名報名遊客穿雨衣，頂著綿綿細雨精神飽滿前行，有的攜家帶眷、有的好友同行，大人、小孩踏青登山，充滿歡樂。

參山處連續4年舉辦石壁部落健行暨音樂會，這次仍然免費，網路報名在網路開放後8分鐘滿額，因應遊客熱情與需求，未來也將持續舉辦。