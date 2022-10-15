交通部觀光局參山國家風景區管理處15日在苗栗縣南庄石壁部落舉辦登山健行、部落小旅行暨音樂會活動，5百名遊客在鳴炮、撒花中，歡樂啟程，迎著綿綿細雨欣賞山巒、雲霧之美，回程並享受部落原住民歌舞音樂會，為疫後解封部落觀光旅遊，開啟前站。
參山處長曹忠猷表示，南庄鄉原住民族部落觀光資源豐富，值得遊客上山探尋石壁風情和文化。這兩年因疫情把大家悶壞了，時值秋天，歡迎到南庄石壁部落登山健行、參加部落小旅行、原味部落市集找原風。
15日上午9點30分，由參山處副處長湯維堯、南庄鄉長羅春蓮、縣議員楊文昌等人持竹筒、鳴炮、撒花下，5百名報名遊客穿雨衣，頂著綿綿細雨精神飽滿前行，有的攜家帶眷、有的好友同行，大人、小孩踏青登山，充滿歡樂。
參山處連續4年舉辦石壁部落健行暨音樂會，這次仍然免費，網路報名在網路開放後8分鐘滿額，因應遊客熱情與需求，未來也將持續舉辦。
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