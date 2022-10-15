副總統賴清德盛讚民進黨新北市長候選人林佳龍，捷運汐東線和基隆捷運結合是林佳龍在交通部長任內時的功勞，新北市長侯友宜今（15）日說，希望中央趕快核定就好。下午林佳龍對此回應，因新北市府對財務分配有意見，請他們盡快完成送件，該做的趕快做到。林佳龍也痛批新北市捷運局，

林佳龍表示，現在汐東線就是因為新北市政府對於財務分配有意見，請他們趕快完成送件，交通部已經送到行政院，院長蘇貞昌也去視察過，所以新北市把該做的，趕快做到，行政院已經表示會全力支持。

對於新北市捷運局反駁林佳龍的捷運政見，林佳龍痛批，侯市長還沒正式投入競選活動，可是整個新北市政府已轉化到競總模式，新北市捷運局可以好好討論事情，但都用尖酸刻薄的競選語言，甚至涉及人身攻擊。

林佳龍表示，公共政策可以理性討論，捷運局怎可說他抄襲，以「下士對上士」讓人覺得侯市長不但縱容，而且鼓勵，呼籲侯市長不要讓公務機關行政不中立，他從來沒看過選舉可以把市政府變成「比競總還要競總」，講話非常嗆辣，這一點真的很錯誤的示範。