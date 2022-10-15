美國密西西比河遭逢大旱，部分河段水位降至30多年來新低，這條農業、石油、建材業依賴的重要運輸渠道受阻，給駁船拖船營運商及農工業帶來威脅，讓原本就一團亂的美國供應鏈雪上加霜。

俄亥俄河谷（Ohio River Valley）及上密西西比河 （Upper Mississippi）久旱不雨，導致這條北美最長河流水位偏低，商業運輸被迫停擺，伊利諾州以下的遊河景點暫停開放，這幾周來貨運價格翻漲超過一倍。

密西西比河駁船擱淺在沙洲上的數量空前，多處港口碼頭因水深不足，商業船隻無法安全抵達。

密西西比河谷分部（Mississippi Valley Division）發言人指出，美國陸軍工兵部隊已在密西西比河多處地點展開疏浚工作，以期恢復商業運輸。

10月向來是密西西比河的枯水月份，但今年夏秋的颶風季，沒有大型風暴掃進密西西比河谷或俄亥俄河谷，中西部暴雨也未集中下在匯入密西西比河的溪流。根據駁船營運商的說法，今年該河水位接近1988年的歷史低點。

就歷史經驗來看，走密西西比河及其支流的水運運費，要比其他運輸方式便宜。但今年密西西比河遇乾旱危機，航道變窄，允許一次通過的駁船數量變少，每艘船隻的載貨量有限，導致運費飆高。

據美國農業部編纂的資料，10月11日從密蘇里州聖路易（St. Louis）運送玉米、黃豆等穀物到路易西安那州南部的運費，每噸漲到105.85美元。9月27日每噸運價49.88美元，去年每噸才28.45.美元。

密西西比河駁船運量縮減，美國中部的農場和工廠爭相卡位，或是急尋替代供應管道。鐵路雖是運送穀物及乾貨另一主要選項，但成本較高，且因鐵路人力不足難以滿足運量需求。

密西西比河水位低衍生其他問題，紐奧良附近河道的水深雖尚能航行，但水位低的緣故導致墨西哥灣的海水流入，恐滲透到供應附近社區的飲用水。