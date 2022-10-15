中共二十大前夕大陸疫情持續，寧波北侖區宣布自14日起實施3日靜默管理，寧波北侖至舟山客渡運所有客船全部停航。北侖港是中國最大的礦港和大型的石化港口，全球航運恐再受影響。

大陸14日新增的1,191例本土病例，分別是291例確診、900例無症狀感染，其中寧波市北侖區近日新增多起病例，患者均與特定菜市場有足跡關聯，北侖區政府宣布14日起，全區實施三天的靜默管理。

根據公告內容，北崙全區除醫療機構、保障基本民生單位外，所有公共場所暫停運營，並嚴格查控區際交通卡口，「非必要不出崙，非必要不來崙」，除了保生活、保生產、保抗疫等車輛外，其他車輛原則上不進不出，過境車輛則需繞道通行。

報導指出，受到疫情爆發影響，寧波北侖至舟山客渡運所有客船全部停駛，寧波海事局也宣布，寧舟汽渡站、白峰客運碼頭所有客船暫時停航，復航時間待後續通告。

北侖港是中國最大的礦港和大型的石化港口，也是寧波舟山港的主要港區，是全球第3大貨櫃碼頭。北侖港區的20萬噸級卸礦泊位是大陸最大的散貨裝卸泊位。

今年年初，寧波北崙區防疫封鎖期間，船隻轉赴上海、廈門或天津。8月，寧波梅山碼頭因發現新冠陽性病例，停運一周後被迫關閉，影響全球航運。