台灣橄欖球界隨著企業聯賽今日於臺灣體育大學田徑場開打而邁入新時代！

在趙志堅(左)等四位國手的領軍下，長大海洋飼料隊輕取臺南楷爾隊。(中華民國橄欖球協會提供)

由新任理事長章富麟與義大醫院院長杜元坤催生的企業聯賽總計獲得7支球隊鼎力相助，今日才能獲得全台喜愛橄欖球的民眾熱情進場支持。

杜元坤表示，台灣橄欖球必須要有「六化」，第一化是基層化，從國小與國中開始培養年輕好手；第二話是普遍化，也就是高中和大學的養成；第三化是菁英化，也就是目前正在參加企業聯賽的選手們；第四化是企業化，企業聯賽提供優秀選手一個發揮舞台空間；第五化是國際化，未來幾年內各支球隊將引進國外選手，提升比賽可看性；最終就是職業化，唯有打好基礎才能走到最後這一步。

章富麟強調，「感謝所有熱愛橄欖球的體壇前輩們，今天是橄欖球界的新紀元，我要特別感謝杜元坤院長，沒有他的全力相挺就不會有今日的企業聯賽，希望藉由企業聯賽的推動，不但明年能順利取得杭州亞運參賽資格，更能重現2002年釜山亞運勇奪1銀1銅的榮耀時刻。

這次參加企業聯賽的7支球隊分別是台北元坤隊、桃園金剛隊、長大海洋飼料隊、臺南楷爾隊、臺體雷旭暴龍隊、元又興業隊以及大村武巨人隊，其中不少都是退役橄欖球名將，後來經商有成後回頭贊助橄欖球，期盼能將優良傳統傳承下去。

橄欖球協會秘書長林啟川表示，企業聯賽賽制採取一個單循環制，每支球隊都要交手過一次，排名前四的球隊晉級單淘汰季後賽，預計明年1月7日產生冠軍隊伍。

林啟川說，台灣有不少橄欖球重鎮，台北是建中、淡商，台中有逢甲，南部則有長榮大學與六信高中，因此決定將比賽場地安排在台北百齡、台中臺體大與台南市立橄欖球場，開幕典禮安排在台中臺體大田徑場更具有歷史意義。

首日賽程元又興業48比10擊敗桃園金剛搶得頭香，長大海洋飼料66比14輕取臺南楷爾，大村武巨人55比0完封臺體雷旭暴龍。