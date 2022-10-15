過去十年，中國經濟增長速度穩步放緩。全球關切，今後五年中國還會把回到高速增長作為目標嗎？或者中國經濟的快速增長已經結束了？中共二十大新聞發言人孫業禮坦言，受到新冠疫情和國際環境等因素影響，中國經濟面臨較大下行壓力，但是中國政府推出一系列措施穩定經濟，中國仍是世界經濟增長的重要穩定器和動力源。

中國共產黨第二十次全國代表大會新聞發言人孫業禮今天（15日）16時30分在人民大會堂舉行新聞發佈會，回答中外媒體記者提問。

孫業禮舉一組經濟數據為例指出，2013年至2021年，中國國內生產總值年均增長6.6％，高於同期世界2.6％和發展中經濟體3.7％的平均增長水平，對世界經濟增長的平均貢獻率超過30％。作為世界第二大經濟體，在擁有這麼大體量之後，在轉向高質量發展進程中，還能保持這樣的增長速度，也是非常難得的。

孫業禮表示，經濟增長速度是衡量經濟發展的重要指標，但不是唯一指標。中共十八大後，黨中央作出中國經濟發展進入新常態的重大判斷，明確中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。中國不光只是以生產總值增長率論英雄，而是著眼從根本上解決經濟長遠發展問題。

孫業禮表示，這十年，中國經濟發展的平衡性、協調性、可持續性明顯增強，國家經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新台階，經濟發展邁上更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展之路。

孫業禮直言，同時應當看到，受到新冠疫情和國際環境等因素影響，中國經濟面臨較大下行壓力。中國政府採取一系列有力有效措施，穩住了經濟大盤，鞏固了企穩向好趨勢。相比而言，中國經濟發展在主要經濟體中仍處於較好水平，中國仍是世界經濟增長的重要穩定器和動力源。

孫業禮表示，綜合判斷，中國發展仍具有諸多有利條件，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變。下一階段，將按照黨的二十大確定的行動綱領和大政方針，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，更好統籌發展和安全。

將繼續深化供給側結構性改革，著力擴大有效需求，切實保障糧食能源安全和產業鏈供應鏈穩定，持續加大穩就業政策實施力度，扎實做好民生保障工作，保持經濟運行在合理區間。