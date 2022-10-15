中選會14日公布全台縣市長和議員候選人財產申報資料，國民黨桃園市長候選人張善政擁66筆土地和15筆建物等，由於先前自己曾自稱為土地公，後也遭網友封為真正的土地公。而張善政今（15）日也拿出證據替自己喊冤，直言「綠營網軍刻意扭曲，謊稱我持有大片土地，這背後的惡意我實在無法接受！」引發討論。

張善政在臉書上PO出一篇「即便是選舉戰場，也不能失去台灣人的善良」的文章表示，昨天中選會公告各個候選人的財產申報資料，而他做為桃園市長候選人，張善政和他太太的財產自然也全數攤在陽光下。張善政強調「參選、擔任公職，必須申報自己的財產，是為了預防貪腐，我一向非常支持。我過去擔任政委、部長、行政院長，也都恪守法令，如實申報。我雖然是第一次掛帥參選，但過去早就有申報財產的紀錄，也已經過多次檢驗」。

張善政更接著說，「哪知道昨天中選會公告之後，許多綠營的網軍、側翼對此借題發揮，甚至有網軍扭曲事實，造謠我在中壢有大筆的土地！這種暗箭中傷，從我參與選舉以來，已不知發生多少次！」張善政也直言「我一向奉公守法，心懷坦蕩」，更開始說明申報內容，張善政指出，「我跟我的妻子名下共有66筆土地，60筆是屬於我妻子的，來源皆為她繼承家中長輩的財產，其中大部分是畸零地，總計約90.8坪。至於我倆所擁有的動產，包含存款、股票等等，都是我們夫妻數十年來工作所得」。

張善政說，「我第一份工作是在台大當教授，後來有幸獲得施振榮先生、黃少華先生賞識進入宏碁，加上後來在Google服務的時間，投身科技業總計約十餘年，我持有的股票主要都是那段時間的配股所累積」，張善政直言「其他動產則是我妻子為了我倆的退休預備，所進行的投資。我是工程師出身，不是什麼股神，我們夫妻的資產配置目標很簡單，僅是希望在大通膨時代，能保障未來穩定的退休生活，如此而已」。

張善政強調「我既不炒股，更不會去炒房、炒地。我名下的6筆不動產，跟大多數民眾一樣，都是因為生涯跟家庭的需要所購置」，接著針對土地財產，張善政指出「第一筆，我持有的新北市新店山上132坪土地，是我近40年前購置，家庭自住所用。我父母在世時，跟我們夫妻住在一起，方便就近照顧，因此需要比較寬敞的居住空間。台北市區我自然是負擔不起，就買在新店烏來的山上，環境也比較清幽。另外有三筆土地，實際上是一塊地，是我在花蓮的農地。當初是為了父親肺弱多痰，比較適合花蓮乾冷的天氣所購置的。但後來按花蓮縣府規定，這塊地無法建屋，原本讓父親在花蓮安養的規劃也就無法實現，最後成為我卸任行政院長後假日務農的所在」。

張善政表示，「第五筆是我今年為了搬到桃園居住，在中壢購置的公寓自宅，綠營側翼就是在這裡惡意扭曲，說我擁有一片『一萬一千平方公尺』的土地，是大地主，其實我只是這塊地上千個住戶的其中之一，土地持份大約4坪。最後一筆土地，是在三芝，同樣是在一大片土地中有一小塊持分，大約0.5坪。這塊地，是我安奉父母親遺骨的塔位，這些就是全部的事實」。

張善政最後也說，「綠營網軍刻意扭曲，謊稱我持有大片土地，這背後的惡意我實在無法接受！」更提及他的整個生涯，如果有累積任何成就或者資產，都是父母跟整體台灣社會的幫助。張善政強調，「國家以及社會給我的環境，讓我自己有好的發展，還可以奉養父母，安度晚年。我一定要有所回報」，因此他參選公職就是抱著這份心情，最後更說「我要告訴那些抹黑我的人，胡亂造謠，我一定提告。批評甚至攻擊，或許是選戰的常態。但不要為了選舉，失去台灣人的善良！」。