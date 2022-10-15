綠營屏東縣長候選人周春米15日與黨部青年一起遊行宣講18歲公民權，眾人一同高喊「民主前進挺18」。（謝佳潾攝）

綠營屏東縣長候選人周春米15日與黨部青年一起遊行宣講18歲公民權，眾人一同高喊「民主前進挺18」。（謝佳潾攝）

綠營屏東縣長候選人周春米15日與黨部青年一起遊行宣講18歲公民權，眾人一同高喊「民主前進挺18」，呼籲民眾11月26日除領選票外，一定也要領公民複決票並投下同意票，因為這次18歲公民權修憲複決是立院史上首次朝野不分黨派、共同支持的憲法修正案，請大家一定要支持。

周春米指出，11月26日不只有九合一選舉，還有中華民國憲政史上首次公民複決權投票，能有這個投票機會很不簡單，因為修憲的法案要先通過立法院表決，而這是有史以來第1次立法院朝野不分黨派、共同支持的憲法修正案，請大家一定要一起來行使公民複決權。

周春米說，英國、美國在50年前已經完成18歲有投票權，日本、韓國也在21世紀初完成修法，台灣已經落後人家太多，2022年才要完成最後一哩路，我們要跟時間賽跑，一定要把握這次非常重要的機會，因為不知道何時立院還可以朝野不分黨派、大家齊心一致通過修憲案。

「民主前進挺18！」周春米強調，這項修憲案需要965萬人支持才能通過，請大家一起投下同意票，讓年輕人能在18歲行使公民權，可以自己作主台灣的未來，這項任務非常重要，期待能看到不可能成為可能，讓台灣跟上民主盟友的步伐。

周春米相當重視青年政策，除力推18歲公民權外，她也在2020年提出民法修正草案，將民法有關成年人的年齡調降為18歲，獲朝野一致支持三讀通過，將從2023年1月1日起實施，未來年輕人能獨立決定租房、買賣等契約行為，他說，「自己負責任，也是實施世代正義的重要一步」。