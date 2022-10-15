「2022三義木雕藝術節系列活動－起藝． 啟藝 木藝慢活嘉年華」，15日在三義木雕博物館前廣場盛大展開，開幕式從祭祀巧聖先師魯班公揭開序幕，三義鄉親總動員以精采的才藝表演，為三義木雕藝術節帶來了充滿熱情與活力的開場。

2014年起，裕隆汽車投注大量經費贊助苗栗縣政府辦理「台灣國際木雕競賽」與木雕藝術推廣活動等地方特色文化活動，期盼透過工藝產業與當代創作者的廣泛參與及良性切磋，整合產、官、學三界體系彼此攜手合作，讓三義木雕館成為木雕技藝與創作能量薈萃的地方，今年參與競賽「工藝木雕類組」與「當代木雕類組」兩大組別合計54件作品入選展出。

今年得獎名單由苗栗縣長徐耀昌、縣府文觀局長林彥甫及裕隆公司副總李建輝等公布，並頒發獎狀及獎盃給予裕隆木雕薪傳獎得主鄧朝譽《編織愛-富貴王者》、裕隆木雕創新獎得主陳以倢《蚵仔有殼》、工藝木雕經典大獎得主徐書建《追逐》、當代木雕大獎得主鄧坤《木雕速寫—生活即景》。工藝木雕類優選得主吳忠霖《羈絆》、邱裕翔《水族箱1號》、溫作偉《霓裳羽衣曲》、陳爐鋼《祈福》、曹小武《橫掃千菌》；當代木雕類優選得主劉柏漢《直至飛越終結》、李承翰《反躇》、陳瑀珩《吾蚣陣3125》、王千楙《平衡》、 王康《摸太陽》，以及臺灣木雕薪傳獎得主資深且對木雕藝術貢獻的蔡楊吉先生，所有獲獎作品均於三義木雕博物館展出至10月23日。

徐耀昌感謝文化部、客委會、交通部觀光局、台灣中油、台電、裕隆公司等單位支持與協助，共為推展木雕藝術而努力，也讓三義木雕藝術節能持續舉辦，更歡迎全國各地的遊客，在連續四天的十月假期，到三義木雕博物館及水美商圈，賞木雕遊山城，享受三義慢城的深秋浪漫風情。

三義木雕藝術節在光輝10月15、16、22、23日等四天活動期間，在木雕博物館廣場進行的活動主軸，特別邀請10位木雕大師以動物為主題現場創作，另有文創市集、親子木藝DIY、車製文昌筆等活動。

在水美藝術街，則有探索職人走廊、木工學堂、竹籐編織、微創輕市集等相關藝文活動。同時，更特為規劃四梯次「慢遊山城─生態、藝文、鐵道之旅」及「地圖集藝─探索木雕師工坊」，將不同面向的文化景點融入三義小城的雕刻秘境，邀請民眾感受木雕藝術能量以及豐富的人文風情故事