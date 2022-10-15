新冠肺炎席捲全球2年多，疫情嚴峻導致移工無法入境，桃園為移工大城，2019年底共有11萬6千多名移工，受疫情影響一路銳減下滑，最少剩下11萬2千多名，造成許多工程延宕。近期各國國境陸續解封，全國移工數量逐步恢復，但仍未恢復至疫情前的數量，而桃園市勞動局統計顯示，截至今年8月底，桃園移工數量已經反超疫情前，攀上新高峰12萬1千多名，主要以從事製造業為主。

勞動局統計資料顯示，2019年底桃園移工總計有11萬6784人，2020年底有11萬6204人，2021年底有11萬3247人。今年的部分1月有11萬2631人，2月有11萬2386人，3月有11萬2279人，4月有11萬3701人，5月有11萬5557人，6月有11萬7790人，7月有11萬9302人，8月12萬1656人。

勞動局外勞事務科科長陳秋媚指出，2019年底起受疫情影響，移工數量逐漸下滑，最多銳減4000多人，由於桃園是製造業大城，市內更有多個大型公共工程進行中，受影響最甚，但今年2、3月起移工入境條件鬆綁後，每月移工數都有陸續增加，目前已經反超疫情前的數量。

「較特別的是全國移工數尚未恢復至疫情前的狀況，但桃園已經反超！」陳秋媚說，全國2019年共有71萬8058名移工，2020年底有70萬9123人，2021年底有66萬9992人，今年6月底有68萬7178人，今年7月底有69萬5133人，今年8月底70萬4655人，今年移工數量已逐步提高，但仍未恢復至疫情前的狀況。

先前除了缺移工外，疫情使民眾減少搭乘大共運輸工具，客運祭出減班措施，導致不少客運業者薪水減少因而轉職，客運業駕駛出現短缺。就業職訓服務處表示，半年前為客運業缺工高峰，每個月約有150個職缺名額，近期國境解封、民眾開始出門旅遊，班次逐漸恢復，目前每個月職缺數約50個名額，缺工狀況已有獲得好轉。